Hrvat otkrio kako jeftinije platiti novogradnju: ‘Ovoliko smo uspjeli spustiti cijenu’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Kupiti novogradnju na atraktivnoj lokaciji, po mogućnosti u Zagrebu ili na moru, san je svakog Hrvata. Dok stranci ulažu u ETF-ove, u Hrvatskoj se svako mala veća zarada preko noći pretvara u cigle i beton.

Nije ni čudo da se u glavnom gradu cijene novogradnje kreću i do 8 500 eura po kvadratu, a čak i na periferiji je teško naći neku ispod tri tisuće eura. Nije ni čudo da očajni građani na sve moguće načine pokušavaju naći način kako smanjiti cijenu prevelikih kredita.

Na hrvatskom Redditu za financije jedan se korisnik tako zapitao jesu li cijene novogradnje obično fiksne ili je možda moguće proći malo jeftinije.

Ima li mjesta za dogovor

“Gledam jednu novogradnju blizu sebe, završetak gradnje u svibnju. Stan je trosobni, 60 kvadrata, prodaje se za 1 900 eura. Sjećam se da sam prije dugo vremena čitao članak u kojem je pisalo da se nekretnine u prosjeku prodaju za 15% manje nego što je navedena cijena u oglasniku, pa me zanima vrijedi li to i za novogradnje u izgradnji. Mislim, ne očekujem da će sad cijena biti točno 15% manja od one u oglasniku, ali me zanima ima li tu mjesta za raspravu i ako slučajno ima na koju cijenu da ciljam”, glasilo je pitanje postavljeno na Redditu.

Mnogi su komentirali kako je cijenu novogradnje ipak moguće smanjiti, iako se o tome toliko ne priča u javnosti.

“Samo ponudi i vidjeti ćeš. Mene su 3-4 puta zvali i spuštali cijenu. Ne ide ta prodaja baš kako svi misle. Dosta novogradnje je prazno”, napisao je jedan Reddutovac istaknuvši da je to njegovo iskustvo iz Zagreba.

Najbolje se čuti direktno s investitorom

“Ako odmah daš nešto gotovine nije fiksno, svi spuste cijenu. Nama su u Zagrebu spustili kvadrat za 100 eura i platili nam agencijsku proviziju”, napisao je jedan Redditovac.









“Nema nekog pravila, mogu biti fiksne ako se radi o boljoj novogradnji i atraktivnoj lokaciji. Najbolje se čuti direktno s investitorom”.









“Samo pazi što ti rade i stavi u klauzulu da ti moraju platiti tri puta ako odustanu. Masovno odustaju od investitora i onda preprodaju kad je nekretnina gotova”.

‘Nikad nisam dobika popust’

Ipak, bilo je i onih koji su napisali da nemaju iskustva sa sniženim cijenama novogradnje.

“Cijena je najčešće fiksna. Jedino kada bi moglo biti manje je ako prije izgradnje platiš velik udio po prije, znači bez kredita, još bolje ako dođeš s vrećom novca. Tada ima možda mjesta dogovoru. Ili ako je stan već gotov i neuseljen, a krediti (investitoru/graditelju) dolaze pa onda spusti zbog toga cijenu”.

“U Zagrebu nisam nikad dobila nikakav popust kad sam kupovala”.

“To vrijedi za rabljene nekretnine, za nove ćeš teško dobit popust od 15%. Osim ako ne daš sve novce unaprijed. Naravno, postoji mogućnost da uspiješ nešto iskombinirati, ali ne vjerujem da će dati toliko popusta”.