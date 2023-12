Hrvat otkrio kako jednostavno uštedjeti gomilu novaca: ‘Mjesečno 150 eura trošim na ovo zlo’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Odlučili ste u novoj godini više novaca stavljati sa strane? Čestitamo. Sada se morate odlučiti hoćete li tražiti posao sa višom plaćom ili smanjiti troškove. Iako se na tržištu bilježi manjak radne snage, većina građana će se u prvi trenutak odlučiti za štednju. Ipak je lakše smanjiti kave nego sjesti za računalo, osvježiti životopis ili naučiti neku novu vještinu koja će vam u novoj godini donijeti više novaca.

Na hrvatskom Redditu jedan je korisnik tako postavio pitanje kako uštedjeti novac u novoj godini.

“Koje su zdrave i dobre navike za malo lakšu uštedu i financijsku sliku? Kasica, izbor jeftinijeg teleportera”, bilo je njegovo pitanje.

‘Motaj si sam cigarete, izbjegavaj pekare’

Odmah su se javili Redditovci sa brojnim korisnim savjetima.

“Kuhaj kavu doma, ako već moraš, motaj si sam cigarete, izbjegavaj pekare”, bio je prvi savjet koji je dobio najviše lajkova.

“Ja motam i mjesečno me sve dođe oko 50 do 60 eura. Jedan mjesec sam stalno plaćao karticama da bih mogao doći do računice. Pušim već desetak godina i odlučio sam prestati, ne iz novčanih razloga već zato jer mi se počelo gaditi, odnosno gadim se sam sebi”, bio je jedan od komentara.

“Skoro svi se pravdaju time da nećeš osjetiti novce viške kada prestaneš pušiti pa mene zanima jesu li to stvarno gluposti ili ste vi koji ste prestali pušiti razvili neki sistem gdje bi mjesečno odvojili negdje te pare koje ste trošili na cigare”, postavio je pitanje jedan Redditovac kojega je zanimalo može li se uštedjeti kada se prestane pušiti.









‘Nakupi se i osjeti’

“Evo ja pušim nekih 15 godina. Mjesečno 150 eura trošim na ovo zlo. Da ne pušim, novac bi potrošio na neki drugi način. Ako si mogu priuštiti taj “luksuz” ne pada mi na pamet prestati”.

“Meni ostane. Ja primijetim 50 do 100 eura viška mjesečno što nije malo”.

“Ja sam prestao, pušio sam kutiju do dvije dnevno i nisam osjetio financijski. Potrošio sam tu lovu na neke druge stvari ali isto tako sam i odvajao od nekih stvari da bih imao za cigarete. Ako stavljaš sa strane tu lovu onda se nakupi i osjeti, ali nikad nisam od nikoga koga znam još čuo da je osjetio tu lovu koja ti ostane”.









“Jasno ti je da je to 600-720 eura godišnje, što je jedan dobar televizor”.

“Istina! Ako gledamo sa zdravstvene strane. Ali ja stvarno volim zapaliti dobar duhan uz kavu. I mogu reci da su dobri duhani daleko jeftiniji od cigareta. Moj duhan je šest eura i traje mi dva tjedna, dok mi je kutija cigareta trajala dva do četiri dana”.

“Ja mislim da sve utječe, od teleoperatera do kupovine proizvoda na akciji. Jednostavno treba stalno paziti, e sad kome se to da neka izvoli”.

‘Uštedjeti možeš ako ne dižeš kredit’

Mnogi su komentirali kako nema koristi od štednje dok se ne počne više zarađivati.

“Koliko ćeš god štedjeti, nećeš uštedjeti ako ne počneš više zarađivati. Po meni, uštedjeti možeš ako ne dižeš kredit (stan, auto, bilo što) za potrošnju, ali pitanje hoćeš li pola života živjeti ili preživljavati”.

“U Hrvatskoj su plaće takve da rijetki imaju mogućnost nekakve štednje. Mislim, možeš ti raditi po cijele dana, uskraćivati si kavu ili pivu ili čašu vina i na kraju mjeseca imati 100 eura više. Ali onda dolazi promjena u glavi. Vidiš da imaš 100 eura viška, pomisliš da si bogat i sljedeći mjesec potrošiš duplo više na neke druge gluposti”.

Ipak bilo je dosta onih koji su napomenuli da u Hrvatskoj više od polovice radno sposobnog stanovništva zarađuje manje od tisuću eura godišnje, a takvima je nemoguće uštedjeti.

Prosječnom čovjeku je to nemoguće

“Ovaj savjet mi nikad neće biti jasan. Je li ti stvarno misliš da tržište svakom čovjeku omogućuje da zaradi više. Ako je to slučaj, tko onda radi one poslove gdje je plaća nekih 800 eura? Ili si ti jedan od onih koji misle da neki moraju životariti jer eto to je zakon prirode?

Kao što sam već rekao, velikoj većini je. Ja ne znam zašto ljudi poput tebe to odbijaju shvatiti.

Bio je nedavno tu onaj graf di su podaci da polovica radne snage radi za do otprilike 900 eura, još jedna četvrtina radi za nekih 1100 eura i onda idu svi ostali u zadnjoj četvrtini.

Misliš da tri četvrtine ljudi rade za te pare jer su nesposobni naći bolje plaćen posao ili su bolje plaćeni poslovi u deficitu?

Ti savjeti koje ti dijeliš su odmaknuti od stvarnosti i to ti govori osoba koja se sama educirala i mijenjala poslove da bi našla bolji. Uz sve što sam prošao mogu ti reći da prosječan čovjek nikad neće moći zarađivati da štedi onako kako ti zamišljaš štednju”, zaključio je Redditovac.