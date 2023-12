Hrvat očajan zavapio iz trgovačkog lanca: ‘Ovako nešto sam kod nas vidio prvi put’

Autor: Ivana Jurišić

Danas se širom Hrvatske obilježava sv. Nikola, kada će djeca širom zemlje u svojoj čizmici pokraj prozora naći poklone i slatkiše. Naravno, ima i onih roditelja koji će svojoj djeci u čizmice staviti i šibu, ali kako malo koji želi razočarati svoje najdraže, većina djece u čizmici uz šibe dobije slatkiše i neki poklon.

Nekoć su djeca u čizmicama dobivala drvene igračke, onda su bili popularni slatkiši, ali danas većina djeca dobije prave, skupe poklone kakvi su nekoć bili rezervirani za Božić. Da Hrvati sve više troše pokazuju i brojke. U listopadu je potrošnja u maloprodaji porasla sedmi mjesec zaredom na godišnjoj razini, i to po najvećoj stopi u gotovo dvije godine, što ukazuje na stabilan rast gospodarstva na početku četvrtog tromjesečja.





Mjesec za trošenje

Još veći rast se očekuje u prosincu koji je tradicionalno mjesec u godini u kojem se najviše troši. Da neki građani imaju novca na bacanje, svjedoči nam i prodavačica iz jedne popularne zagrebačke trgovine u kojoj su u prosincu gužve od jutra do mraka.

“Već od ranog jutra su gužve na blagajnama, ljudi znaju potrošiti i po tisuću eura na poklone. Ovih dana roditelji su kupovali igračke koje će djeci dati za sv. Nikolu i ne biste vjerovali koliko je novaca išlo na to. Znam da svi govore da su ljudi u Hrvatskoj siromašni, ali to se ne vidi u našoj trgovini. Ovdje vam je od 1. prosinca do Badnjaka rusvaj, a najviše se prodaju upravo najskuplje igračke”, ispričala nam je dodajući da je prije nekoliko dana u trgovini bio čovjek koji je za 500 eura uzeo samo božićnih slatkiša.

“Poharao je sve police. Ljudi nisu ni svjesni koliko neki imaju novaca. Od brojke boli glava”, dodala je.

Potrošilo se malo više

Da je prodavačica u pravu, govore nam i roditelji koji i sami priznaju da su se ove godine malo zanijeli i potrošili puno više nego prethodnih godina za poklone za sv. Nikolu. Jedan tata, koji je htio biti anoniman, rekao je da se malo preračunao pa kupovanje poklona ostavio za zadnji tren. To mu se osvetilo kada je sinoć oko 18 sati upao u ogromnu gužvu u jednoj trgovini igračaka.

“Nisam mogao vjerovati svojim očima kad sam došao. Red se protezao izvan trgovine, sve je bilo puno roditelja, baka i djeda koji su kao i ja u zadnji tren išli kupiti poklone. Ovako nešto kod nas nisam nikada vidio.

‘Ne znam što drugi roditelji rade’

Kako imam tri kćeri, popis je bio dugačak. Jedna je htjela lutku, druga knjigu, treća plišanca Psića u ophodnji, na kraju sam iz trgovine izašao lakši za skoro 100 eura”, rekao nam je.

On nije jedini koji je dosta potrošio. Marta je majka 9-godišnjeg Karla koji je od sv. Nikole tražio LEGO kuću vilenjaka.









“I morala sam mu kupiti iako ta stvar dođe 100 eura. Imam sreće da imam dovoljno novaca, jer ne znam što drugi roditelji rade kada ne žele razočarati djecu, a ona još uvijek vjeruju u sv. Nikolu. Dok moj vjeruje, moram mu kupiti. Poslije kada shvati da je mama sv. Nikola, valjda ćemo se uspjeti dogovoriti za neki jeftiniji poklon, a one skuplje ostaviti za Božić”, ispričala nam je.

Sv. Nikola je danas došao i otišao, a sve. Lucija i Božić tek nam dolaze. Čini nam se kako će trgovci zadovoljno trljati ruke, a roditelji u očaju gledati bankovne izvatke u siječnju kada računi dođu na naplatu.