Hrvat objavio oglas za stan i naljutio naciju: ‘Nadam se da nikada nećete ništa iznajmiti’

U suvremenom društvu, san o vlastitom domu često se suočava s brojnim izazovima, posebno kada govorimo o tržištu nekretnina u Hrvatskoj. Sveprisutna tema razgovora postaje pitanje koliko je stvarno ljudima dostupna vlastita kuća ili stan, s obzirom na sve veće cijene nekretnina koje izgleda izmiču izvan dosega mnogima. Dok se životni standard postupno podiže, postavlja se ključno pitanje: Tko si zaista može priuštiti luksuz vlastitog krova nad glavom u zemlji gdje je nekretninski san postao gotovo nedostižan?

I dok se hrvatsko društvo suočava s izazovima dostupnosti nekretnina, jasno je da su visoke cijene stambenog prostora rezultat kompleksne kombinacije faktora. Rapidno rastuće cijene zemljišta, visoki troškovi gradnje, porezi na promet nekretnina te rastuće potrebe za stambenim prostorom sve su to čimbenici koji doprinose izazovima s kojima se pojedinci susreću prilikom ostvarivanja svojih stambenih snova. S druge strane, rast plaća ne prati u istoj mjeri rast cijena nekretnina, što dodatno komplicira situaciju, čineći stambeni san neostvarivim za mnoge građane.

U nadi da će se pronaći održiva rješenja, sve veći broj ljudi traži alternative kako bi zadovoljio svoje stambene potrebe, otvarajući prostor za daljnju raspravu o ovoj važnoj temi. Ništa bolja situacija nije niti s iznajmljivanjem stanova. Tako se u Facebook grupi Stanovi Zagreb – najam može vidjeti raznih oglasa za najam stanova. Jedna objava izazvala je pravu lavinu komentara. Naime, jedan je član grupe napisao kako iznajmljuje jedan krevet. “Iznajmljuje se jedan od dva kreveta u sobi u stanu u kući na Trešnjevci – Sjever. Drugi krevet je zauzet tako da ćete imati cimera u sobi. Cijena najma je €300 i režije su uključene u cijenu.”

Zanimljiva ponuda

Komentari su raznoliki, ali uglavnom kritični prema ovoj ponudi: “Znaš ti kakav krevet treba biti za 300 €? Ovo je stvarno teška pohlepa”, jedan je od komentara. Auto objave nije odgovarao na kritike i komentare. Jedan je dalje bio oštar: “Krevet???? Najmodavci, nadam se da nikad nećete ništa iznajmiti ako ste pohlepni kao ovo.”

“Kako se dolazi do kreveta? Iznajmljuje se i pod za hodanje u sobi ili najmoprimac koristi uređaj za teleportaciju? Nuždu vrši u krevet”, pitao je jedan. “Ako se iznajmljuje ovaj krevet… Pitanje bi bilo koliko još takvih kreveta ima u stanu”, pitala je jedna članica grupe.

“Pa ovo je meni čist solidno, dalo bi se tu lijepo smjestiti, cijena i više nego dobra”, jedan je od rijetkih pozitivnih komentara”.

Ozbiljna opaska hejterima

“Svi duhoviti e, uhvatili se jer je dečko napisao “krevet”, zamisli… Čovjek traži cimera valjda, kaje trebo napisat? Meni se čini da 99 posto gospođa, i svih muškaraca koji se tako osjećaju u ovoj grupi, nit nudi nit traži stan, neg bezveze komentira i pljuje jer nema šta pametnije radit u životu… Da, možda je skupo, ako radiš za 700 eura odvojiti 300 eura za stan, za suživot s nekim. Ali, po mom osobnom studentskom iskustvu, za nekog normalnog studenta koji je došao ekšli studirat u grad, a ne luksuzirat se, 300 eura u što je uključeno da ne mora uopće razmišljati o ikakvom plaćanju ili neplaćanju računa na svoje ime u stanu na Trešnjevci, koji mi se po slikama čini da je relativno novo namješten, i nije loša investicija u sebe.









Ima puno gorih rupa s namještajem, podovima i kupaonama iz Austro-Ugarske po centru za te ili i veće novce. Kome ne paše, ima na Lašćini u studentskom domu za 27 eura mjesečno krevet iz kojeg nemrete ustat u isto vrijeme kad i osoba koja s vama dijeli sobu koliko je mala, i kupaona koju dijele 4 osobe u najboljem slučaju… I to ako zadovoljite sve uvjete, tj. ako vam država dopusti da uselite u studentski dom. A ako vam je to tjesno, imate i novogradnje od 70 kvadrata za 1000 eura mjesečno plus režije, ili pak ako vam je to preskupo, možete uvijek ostati kod mame doma za badava. Pa eto, izbora imate. Sretno svima”, opširan je komentar jednog komentatora.









Dalje su nastavile ironične kritike: “Jel se smije pod koristiti za doći do tog bogovskog kreveta ili dodatno plaća?”, “Vidim da je dosta vas nadobudnih i pametnih tu, pa za sve vas nakupine bjelančevina da se malo razjasni situacija. U pitanju je cimerstvo, a iznajmljuje se stan u kojem bi boravili sa još jednom osobom kao CIMER. Za sve vas zainteresirane kao i za vas koji imate poteškoća ili nekih nejasnoća, slobodno se javite pa možete doći i razgledati stan po kojem toliko pljujete. Pametnjakovići” i “Ja na slikama vidim 3 kreveta. Jel onda cijeli stan za 900 eura”, neki su od komentara.

Podsjećamo, dok mnogi mladi ljudi i obitelji osjećaju teret teško dostupnih nekretnina, izazov leži u pronalaženju održivih rješenja. Vlada, privatni sektor i društvo u cjelini moraju zajednički raditi na stvaranju poticajnog okruženja koje će olakšati pristup stanovanju većem broju građana. U suprotnom, riskiramo društvo u kojem je vlastiti dom postaje luksuz koji si mogu priuštiti samo privilegirani, a ne temeljna potreba svakog pojedinca.