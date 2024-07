Hrvat napustio domovinu i ostavio tragično oproštajno pismo: ‘Dosta je, postali smo geto’

Autor: I.J.

Jedan je Hrvat otvorio dušu i napisao zašto se pridružio moru ljudi koji su u posljednjih 20 godina napustili Hrvatsku. U objavi na Redditu pod naslovom “Odoh i ja van, doviđenja” napisao je što ga je ponukalo na taj korak.

“Ukratko. Dosta mi je HDZ-ovog lopovluka. Država postaje turistički geto. Ne samo obala. Cijela država. Ako se ne baviš djelatnosti vezanoj uz turizam (uključujući nekretnine) u ovoj državi ti se ne piše dobro.

Cijene svega rastu duplo više nego plaće. Zašto? Zato jer ima bogatih turista koji si to mogu priuštiti. A za nas domaće nikoga nije briga, odi u jeftiniji dućan. A jeftinijeg dućana nema. U biti ima, u Sloveniji i Mađarskoj za one koji su dovoljno sretni da žive blizu tih granica”, započeo je svoju priču.

Vikend destinacija za bogate

“Nekretnine tko nema neće ih ni imati. Eventualno ako se nekome posreći nasljedstvo. Za nas ostale tu je doživotni kredit. Nisu više skupe nekretnine samo na obali i velikim gradovima. U svim gradovima poskupljuju nekretnine. U Daruvaru su nekretnine porasle u nebo. Onda ti kažu da ideš na selo. Ne idem na selo, odrastao sam na OPG-u dovoljno dugo da znam da takav život ne želim.

Zašto? Zato jer budale znaju samo investirati u nekretnine i bogatim strancima su naše nekretnine još i jeftine. HDZ naravno nikad neće donesti zakone koji će nekretnine napraviti neisplativom investicijiom.

Ukratko postajemo ne zemlja za život nego vikend destinacija za bogate. Tko ostaje samo će više primijetiti da postajemo turistički geto, i šteta više nije ograničena samo na priobalne krajeve. Dapače, imao sam dobru plaću, ali kada vidim kaj se događa od države, ništa. Tako da, ja sam pred par dana odselio. Tko bude zadnji neka ugasi svjetlo”, napisao je u svojoj objavi.

Ni u Sloveniji nije ništa bolje

Ubrzo se javio jedan Slovenac koji je napisao da ni u susjednoj državi nije ništa bolje.









“Brate, isto je u Sloveniji. Ako nisi političar, privatni doktor, zubar, IT, ništa od dobre plaće, uvijek ćeš bit oko 1200 eura. Stan te u isto vrijeme dođe 900 eura. Ja sam isto u drugoj državi. Plaća je dobra, vozim dobar auto i nikad nisam gladan. Svoj stan sam otplatio 70 posto. Idi brate, biti će ti super. U početku će ti biti teško, ali ovdje je uvijek teško”, napisao je.

Javili su se i brojni drugi koji su se odlučili na isti korak. “Ja sam isto odlučio otići, vraćam se s godišnjeg za tjedan dana i moram obaviti razgovor sa šefom. Da se razumijemo, nije do plaće niti drugih uvjeta jer imam dobru plaću. Problem je situacija u državi i u kojem smjeru ta ista država ide. Teško mi se nositi s nepravdom i nepotizmom, a jošmi je teže to to objasniti ljudima. Većina me ne shvaća i govori mi da sam blesav”.

‘Svugdje je tako’

“Ja sam u tih top 1% s preko 3000 € plaće i svejedno odlazim. Jedva čekam živjeti u organiziranoj državi gdje je standard života veći i nema krkana kojima je samo bitno da ima ćevapa i pive, pa imali mi sređeno društvo ili ne, to nije bitno”.









“Iz istih razloga sam prije 8-9 godina otišao vani. Hrvatska nikad više neće biti ona stara, a iz dana u dan će ti sve manje nedostajati. Ja sam na razini da me više ni godišnji ne vuče da dolazim”.

Ipak, javili su se ljudi iz nekih drugih zemalja, a sudeći po njihovim objavama, danas više nigdje nikome ne cvjetaju ruže.

“Živim u Sydneyu i usprkos dobroj plaći do kraja mjeseca mi ne ostane ništa. Ista stvar se događa svugdje, problem nije samo u Hrvatskoj. Moja najbolja prijateljica živi u Austriji s mužem i još uvijek su podstanari. Ovo je globalni problem, a uzrok je toksični kapitalizam”.

“Svugdje je tako, ne samo u Hrvatskoj. U Australiji nekretninu otplaćujemo 30 godina, većina ljudi plaća kredit i u mirovini. To je žrtva koju moraš podnijeti da ne bi bio podstanari čitavog života.

Mislim da Hrvati mogu biti malo lakovjerni i nerealni s obzirom na to kakva je situacija izvan Hrvatske. Ako kreneš s takvim stavom, bojim se da ćeš se razočarati”.

Svugdje je isto

“Kako misliš da Nijemci, Austrijanci, Šveđani otplaćuju nekretnine. Na nekoliko desetljeća no bez ovih patetičnih kuknjava. Na stranu svi ostali razlozi ali je seljački govoriti o “otplaćivanju kredita cijeli život”. Mi Hrvati smo financijski nepismeni i puno toga ne kužimo.

Svugdje u svijetu je život na kredit isti. Ako nemaš gotovine, otplaćuješ ga, na onoliko godina koliko si potpisao. Ili živiš kao podstanar ako to nećeš ili ne možeš, ili ne znaš. Nije to neka urota vladajućih, a kamate su kod nas još i dobre. Nekad, ne tako davno, ljudi su dizali stambene kredite u valuti u kojoj nisu plaćeni, samo zato da “imaju svoje”. E to je ta financijska nepismenost. Da nitko nije uzimao takve kredite, ne bi ih ni bilo, al eto, vidjeli Hrvati pa se moralo”.

“Nigdje drugdje nije bolje. Australija je još gora, u Velikoj Britaniji normalan čovjek sebi ne može priuštiti krov nad glavom. Ovo nije isključivo hrvatski problem, događa se u cijelom svijetu. To je kasna faza kapitalizma. Čini se da nisi svjestan kakav je Zapad. Obrazuj se prije odlaska, inače ćeš se jako razočarati”.

“U Beču medijalni kvadrat stana 5200, u Zagrebu 2900. To je skoro duplo više. I naravno da je standard života nešto bolji na zapadu, ali živiš u bajci ako misliš da ćeš vani stambeno pitanje riješiti bez kredita”.