Hrvat iz Njemačke došao na Jadran i kaže da je to horor: ‘Isti brend i isto pakiranje je tamo dva do tri eura’

Autor: N.K

Neki turisti na Jadranskoj obali, a među kojima ima i Hrvata, već revijalno svake godine, kritiziraju hrvatski turizam i zgražaju se nad ovim ili onim. Među njima je i Hrvat koji već osam godina ne živi u Hrvatskoj, a koji je odlučio sa svojih pet prijatelja ljetovati upravo na hrvatskom Jadranu i to na otoku Krku. Strašno se čudi većim cijenama u supermarketu u sezoni.

Međutim, on niže samo kritike. Odlučili su se za otok Krk jer je aerodrom na samom otoku i rent a car je bilo jednostavno za organizirati. U početku su bili jako zadovoljni.

“Tu je bio i vrhunac našeg ljetovanja. Sve što slijedi je bilo nizbrdo i gore od goreg. Super market bio je prva stanica nakon apartmana, da se kupe osnovne potrepštine. Cijene su nas neugodno iznenadile. Za dezedorans dati više od 5 eura je jednostavno smiješno. Isti brend i pakiranje u Njemačkoj je dva do tri eura, a u Belgiji 1.7 euro”, izjavio je za Danas.hr.





“Prva iskustva plaže su bila ravno horor filmu. Vela plaža, Baška, Krk. Cijena nekvalitetnih ležaljki i slamnatog suncobrana koji se raspada i u koji udarite glavom svaki puta kada ustajete je 25 eura i to za par od dvije ležaljke i takozvanog suncobrana. Ali to je bio samo početak tjedna jer smo se šokirali kada smo na isto mjesto došli četiri dana kasnije i to u petak, a isti komplet koštao je 30 eura”.