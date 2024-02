Hrvat išao dignuti kredit u banci i zatražio savjet: ‘Zbog ovoga mi je rata kredita dva puta veća’

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Odluka o dizanju kredita za stan najvažnija je financijska odluka koju će većina ljudi u životu donijeti. Odluka o visini kredita, izboru banke, visini kamata, broju godina otplate ona je zbog koje građani noćima prije stavljanja potpisa na ugovor ne spavaju. Jedna od najvažnijih odluka je ona o varijabilnim i fiksnim kamata o čemu je pitanje postavio na Redditu jedan zabrinuti budući vlasnik kredita.

“Pozdrav, znam da ima milijun ovakvih postova ali s obzirom da je kredit velika stvar želim ipak provjeriti je li moje razmišljanje dobro i ostaviti što manje prostora za pogrešku. Uglavnom, uzimam stambeni kredit u vrijednosti od 115 tisuća eura (stan je 165 tisuća, ali plaćam 30% u gotovini jer su to uvjeti za klijente koji rade van Hrvatske). Danas sam dobio ponudu od PBZ-a za 10 i 25 godina.

Dakle ako idem na 10 god kamata je fiksna dok je na sve duže od 10 godina varijabilna. Ono sto me iznenadilo je to da je kamata (postotak) isti bez obzira na vremenski rok kredita. Po samoj toj logici jako naginjem rastegnuti kredit maksimalno tih 25 godina pa neka ga inflacija jede kroz vrijeme ali ipak me ‘svrbi’ ta varijabilna kamatna stopa. Ima li kakvih linkova gdje mogu vidjeti kretanje varijabilne kamate kroz povijest”, stoji u njegovom pitanju.

Najbolji izbor

Odgovori su bili razni, ali većina se slaže da je fiksna kamata, ako je ikako moguće, najbolji izbor. “Uvijek, ali baš uvijek fiksna kamatna stopa. Ako kamata ode gore boli te briga. Ako kamata na druge kredite ode dolje, refinanciraš kredit. Kako god bilo u prednosti si”, “Krivo, imao sam fiksnu kamatu na kredit koji sam uzeo 2010. godine, ali treba pitati i biti spreman platiti 1-2% veću kamatu”, bili su neki od odgovora.

Jedan od problema s kojim se suočava postavljač problema je i visina kredita ako ga uzme samo na 10 godina i fiksnu kamatu. U tom slučaju rata bi mu bila 1200 eura, dok bi u slučaju da kredit bude na 25 godina inicijalna rata kredita bila dvostruko manja.









“Teško je biti pametan, naravno da 600 na 25 zvuči bolje nego 1200. Pravo je pitanje koliko je tebi osobno opasno uzeti toliko veliku ratu, 600 se uvijek može skucati ali 1200 pa još i životni troškovi nije baš lagano. Meni bi najviše ovisilo o veličini crnog fonda i koliko se dobro mogu prodati”.

“Pogledaj Euribor, ali nemoj gledati graf devedesetih godina. Ili gledaj, ovo danas će ti izgledati kao kamilica. Pogledaj očekivanja kretanja euribora i to će ti dati neku kratkoročnu sliku”.