Hrvat ima informacije o tome što rade dostavljači hrane: ‘Naručujte samo ako ste iz manjih gradova’

Autor: N.K

Ono što se najlakše može primijetiti i za što nikome ne treba posebna statistika, osobito u Zagrebu, jest to da među dostavljačima preko popularnih aplikacija Glovo, Wolt i Bolt više gotovo da i nema domaćih radnika. Vjerojatno već duže vremena svoje narudžbe preuzimate na engleskom, a iskustvo jedne Hrvatice i njezinog dečka izazvalo je vrlo široku raspravu na Redditu. Naime, ona ona i dečko odlučili su se počastiti dostavom preko Glova iz Mc’Donaldsa budući da su kasno došli doma. Nažalost, umjesto uživanja u hrani i gledanju serije, njihova večer se pretvorila natezanje s korisničkom službom, koja je prema njezinim riječima bila izrazito susretljiva. Unatoč tome, ostali su praznih želuca.

Naručili dostavu i ostali gladni

“Pozdrav, jučer smo ja i dragi se odlučili za megić, on je došo dosta kasno pa reko idemo gledati seriju i jest megić. Naručili ja i on, nakon 20 minuta javlja se frajer (iz Indije ili Nepala) i naravno “hi dear, open the gate pls” i moj dečko njemu otvori vrata, malo ljut sta me nazvao dear al dobro bilo je slatko i zajebavali smo se.

Došo frajer gore, da nam vrećicu, narudzba unistena. Sve mokro, burgeri, pomfri, kole gotovo da i nema jer se kola razlila, ja slikam i šaljem glovo podršci. I bili su jako ljubazni, pitali su me jel želim povrat ili želim da se narudžba ponovi. Pošto smo bili gladni, rekla sam okej, nek ju ponove u cijeni za prošli. I okej, otvori se prozor da se ponovi, super, ja i dečko opet počeli sa serijom i ja idem vidjet di je glovo, opet isti dostavljač. I ja se počnem smijat i kazem dečku aj sad provjeri jel sve okej prije neg kaj preuzmeš”, napisala je korisnica.

Kulminacija večeri

Nakon što su ponovno čekali svoju narudžbu, već dobrano gladni, dostavljač ponovno dolazi, a ono što će uslijediti pokvarit će i njoj i dečku večer do kraja.

“I nakon dobrih 45 minuta on dolazi (inace treba 20) i opet “hi dear open the gate” i njemu opet dečko otvori i ljudi. Moj dečko ovaj put provjeri (ja nisam jer sam bila u pidžami i nije mi se dalo do vrata) i čujem da moj dečko govori ovo je drugi put da je uništeno (na engleskom) i da mi nećemo radit probleme al da postoje ljudi koji će mu napravit problem. Dođe on u boravak i onda ja vidim stanje. Narudzba još gora nego prošla. Sve namočeno, proslo kroz vrećicu. Namočeni svi krumpiri i svi burgeri. Ja pizdim, moj dečko skupa sa mnom. Opet se žalila, zovu me iz Glova i rekla sam, gle ja stvarno ne zelim da on najebe, uvijek iz tog Mc’Donaldsa dođe sve više nego savršeno, al ne znam zakaj je sad tak. I oni su se ispricali, napravili povrat. Glovo podrška je stvarno super, ali ne znam koji je ku*ac bio s tim”, napisala je korisnica požalivši se na svoje iskustvo s dostavom”, opisala je korisnica pitavši se kako je to moguće.









Nizali se brojni komentari

Ubrzo su se u komentarima javili drugi korisnici koji su podijelili svoja iskustva. U komentaru koji je prikupio najviše reakcija korisnik je savjetovao djevojci da radi zdravlja i novca odustane od takvih dostava u potpunosti.

“Najbolja stvar koju sam napravio, za svoj želudac i novčanik, je kaj sam obrisao i prestao koristiti Glovo, Wolt i Bolt Food”, napisao je jedan korisnik u komentarima, međutim nanizale su se na njegov komentar i neke kritike. Ipak, mnogi su stali u njegovu obranu.

“Najlakše je bit fina guza i naručit si šrot od hrane pred TV-om. A kaj kad se guza razvali od celulita, a trbuh iskoči pred TV? S druge strane, tajkuni s agencijama trpaju te jadnike po barem 4 u spavaćoj za 2 osobe? Tjeraju ih na vožnju po 11h dnevno 6 dana tjedno za minimalac bez obzira na minuse? Kasnije ćemo se čuditi gdje su hrvati, a lijena guza se ubila od kolesterola i plaća privatno zdravstvo da joj nije dovoljna založena nekretnina”, stoji u jednom od komentara.









Neki kažu da vozač za to treba odgovarati

Bilo je i onih koji su smatrali kako u ovom slučaju uopće ne treba štedjeti vozača jer je to njegov posao za koji je plaćen, a očigledno ga ne zna raditi dobro i kvalitetno.

“Razumijem frustraciju, ali dostavljač je trebao najebati. To je njegov posao i očito ga ne može obavljati. Može se dogoditi svima, ali dva puta za redom meni nije opravdano. Iskreno sa svim dizanjem cijena takve sitnice mi počinju ići na živce. Kavu naplatiš 15 kn? Ok, ali ne želim da mi čaša bude prljava od kamenca. Digao si cijenu u restoranu? Ok, ali ne želim da mi ijedan krompirić bude mlak kad mi hrana dođe za stol. Tako i za ovo. Plaćaš dostavu i sve neke service fees da bi hrana bila nejestiva dok dođe”, napisao je jedan, a onda se sa zanimljivim komentarom javio čovjek upućuen u to kako se u posljednje vrijeme odrađuju dostave.

“Jedan mali inside information. Stranci dostavljači kako bi nakupili narudžbe uzmu što više odjednom i sve ih strpaju u tu svoju kutiju. Znalo je bit da je jedan tip imao 5 narudžbi (velikih) u kutiji. Ako zelite da vam narudžba bude čitava naručujte samo ako ste iz gradova sa nižim postotkom stranih dostavljača”, otkrio je.

“Wolt sam presto koristiti s uvođenjem eura. Bolje jedem, ne podrzavam prekarni rad, i vise uzivam kada odem u restoran. A to koliko sam trosio na to je bilo suludo. Dostupnost stvari koje volis utječe na uživanje”, dodao je jedan.

Problem brze hrane

Bilo je u raspravi više onih koji su ukazivali ne štetne posljedice prehrane brzom hranom.

“I kaj kad se razvalite od tog megića? Onda na terapije i lijekove neke? Nije ni čudo zašto sve ide k vragu kad nitko ništa ne bojkotira i usmjerava se boljoj budućnosti”, rekao je jedan korisnik, a neki su primijetili kako su brzinski mogli otopiti nešto u mikrovalnoj i to pojesti. Međutim, glavna akterica ove priče otkrila je kako ona i dečko često jedu zamrznutu hranu, pa im dostava iz Mc Donaldsa dođe kao promjena.

“Znala sam da će bit ovakvih komentara, ali htjeli smo se počastit nakon ne znam koliko jer zivimo sami u stanu i placamo sve sami, zaleđeno jedemo skoro uvijek”, rekla je. Ipak, za one koji i dalje žele jesti Mc Donalds kod kuće, jedan korisnik kaže kako je najbolje sjesti u auto i otići na McDrive i odvesti se nazad doma.

“Iskreno najbolje rješenje ako imate auto, odite na McDrive i uzmite hranu za doma. Znam da je davež izlazit iz stana/kuće kad vam se baš neda, ali to vam je jedina garancija da dobijete sve kako treba direktno”, rekao je.

Broj stranih radnika u Hrvatskoj će rasti

Da sve više stranih radnika dolazi u Hrvatsku, stara je vijest. Ipak, mnogi i dalje propituju koliko ih ima u Hrvatskoj i trebaju li našim poslodavcima. Brojne su se polemike vodile oko inozemne radne snage, njihovih stručnih kvalifikacija, plaća i uvjeta u kojima žive, kao i brojnosti, naročito nakon Nove godine. No, oni sada pokreću domaću ekonomiju i od toga se više ne može pobjeći.

Neki stručnjaci drže kako će u 2024. biti izdano barem 200.000 dozvola za boravak i rad stranaca. No, već prošle godine smo umalo dostigli tu brojku. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine izdano je 172.499 dozvola za boravak i rad.

Iz kojih zemalja najviše dolaze?

Iz MUP-a su otkrili iz kojih zemalja je u protekloj godini stiglo najviše radnika. Iako se najviše govori o Filipincima, Nepalcima i Pakistancima, oni nisu dobili najveći broj radnih dozvola. Naime, 38.236 radnih dozvola (22,17 posto od ukupnog broja) izdano je državljanima Bosne i Hercegovine. Potom slijede državljani Srbije s 24.028 izdanih dozvola za boravak i rad (13,93 posto).

Tek potom slijede Nepalci s 23.493 dozvole, Indijci s 15.627 dozvola, zatim Makedonci s 13.412 dozvola te Filipinci s 10.999 radnih dozvola. Manje od 10.000 radnih dozvola dobili su državljani Kosova (9922 dozvole), Bangladeša (8749 dozvola), Turske (5067 dozvola) i Albanije (4244 dozvole).

Podaci MUP-a sugeriraju kako je najviše radnih dozvola izdano u sektoru graditeljstva (68.912), turizma i ugostiteljstva (45.868), industrije (24.034), prometa i veza (11.497) te trgovine (5.126). Dakle, teško je govoriti o tome da se nedostatak radnika osjeti samo za vrijeme turističke sezone u djelatnostima povezanima s turizmom, ugostiteljstvom i hotelijerstvom, kao što je teško zaključiti da uvozimo isključivo nekvalificiranu i slabo kvalificiranu radnu snagu.