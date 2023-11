Hrvat dobio stan bez rada pa se osjetio prozvanim: ‘I sada što, trebao bih se osjećati krivim’

Kako ljudi koji su naslijedili stan u Hrvatskoj gledaju na druge ljude koji plaćaju najamninu ili ratu kredita, pitanje je koje je netko postavio na hrvatskom Redditu.

Naravno, odmah je uslijedila hrpa komentara u kojima je lijepo objašnjeno da u ovom trenutku imamo dvije Hrvatske, ona koja sve dobije na gotovo i ona koja se mora krvavo pomučiti za sve ono što stekne.





“Onda naprave post na Redditu “Zašto su nekretnine tako skupe?”. Nakon što se komentari slože da je teško osigurati svoj krov nad glavom samo kažu da je to stan za iznajmljivanje jer već ima svoj naslijeđeni”.

‘Sve je više lažova’

“Ovo me podsjetilo na Bibinje prije jedno 18 godina. Ja mlad, iz Zagreba i u kreditu, stan u najmu. Upoznajem ljude, pričam s jednom ženskom i usput to izustim, a ova izvan sebe. Meni čudno zašto je njoj to čudno. Kasnije saznam da je naslijedila dvije kuće i da živi od iznajmljivanja. Navečer izađem na večeru s ljudima koje prvi put upoznajem, ali eto slučajno je oni znaju i u nekom trenutku jedan od njih izusti: ‘Čujem da imaš kredit’. Žena ispričala cijelom selu, kasnije sam čuo naslijedila još jednu kuću”.

“Tako je i meni jedan prigovarao da previše pratim vijesti, da sam previše opterećena nebitnim, za razliku od njega koji je u pravim stvarima, u biznisu, i ima novca da ga boli glava. Na koncu saznam da je naslijedio stan od starog, a u McDonaldsu mi iz nekog samo njemu poznatog razloga mahao praznim novčanikom, iako sam već rekla da ja častim”.

“Pričala sam s prijateljicom koja je naslijedila stan o nekretninama i rekla da mi je teško kupiti neki stan jer je skupo i kamate su narasle i sl. te da je sretan onaj tko je nešto naslijedio jer nije rob kreditu. Kaže ona meni da svi traže neki komfor pa im je zato skupo. Gledam, ne vjerujem. Kao da tražim penthouse, a ne neki prosječan stan/kućicu koji nisu previše stari i ne zahtijevaju velika ulaganja. Mislim da nisu svjesni koliko je olakšanje imati krov nad glavom, nema kredita, ne moraš se stalno bojati da ćeš morati van jer je netko odlučio prodati stan. Ne moraš pitati smiješ li objesiti sliku na zid, nema natezanja kad crkne uređaj od prije Krista za koji smatraju da si ga ti pokvario. Nema selidbi svako malo te traženja novog smještaja po 100. put s normalnom cifrom i koliko toliko normalnim stanodavcem koji ti neće ulaziti nenajavljeno i krasti stvari”.

“Primjetio sam sve više i više takvih lažova i kvazi biznismena. Svi u nekim poslovima, vrte pare, neki audi 2015. se vozi, a kad malo dublje promotriš i saznaš, manji su od makova zrna, prodaju ti maglu i jadniji su zapravo od tebe.

Neka moja poanta je da se danas sve više njih lažno predstavlja samo da bi mogli reći da su bolji od tebe, više zarađuju. Danas je teško naći poštenu i normalnu osobu da je pri zemlji i da će podijeliti malo ljubavi i poštovanja s tobom”.

"Najgora stvar koja ti se u RH može dogodit je da se rodiš u siromašnoj obitelji".









“A najljepša stvar koja ti se može dogoditi je da ti umru baka i djed s nekretninom”.

“I onda pišu na Redditu kako im nije jasno zašto ljudi odlaze i da se može ali Hrvati samo kukaju”.

Nije problem u nasljedstvu

Bilo je i onih koji su komentirali kako se oni nemaju što sramiti jer su dobili nasljedstvo.

“Moji baba i djed su bili obični radnici. Djed je radio u tvornicu, a baba je bila kuharica. Nakon odlaska u mirovinu nastavili su raditi kao bezbrojni slični njima, nisu ništa posebno mogli stvoriti jer su uvijek svaki dinar/kunu morali okrenuti triput. Jedino što su uspjeli je osigurati da otkupe državni stan koji je djed dobio od tvornice, kao i nebrojeni drugi.

Otac mi je radio nekada i tri posla, od jutra do mraka. Bio je više u radioni nego što je ikad proveo s nama. I uz maksimalno odricanje i mukotrpan rad uspio je na jedvite jade kupiti vlastitu kuću.

I sada bih što, trebao se osjećati krivim što su mi roditelji osigurali nešto u životu”, stoji u postu.

Mnogi su komentirali kako nije problem u nasljedstvu, već kako se ponašaš kad si dobio nasljedstvo.

“Zašto bi se osjećao kriv? Trebali bi biti svjesni koliko ste dobili, i biti zahvalni na tome. Šta nažalost često nije slučaj”.

“I ostalima su bake, djedovi i roditelji radili, nisu bili u zimskom snu zadnjih 100 godina. Nitko nije rekao da se trebaš osjećati krivim, samo je dobro spoznati što imaš i biti zahvalan za to”.