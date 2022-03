HOĆE LI ‘KUMICE’ VARATI NAKON UVOĐENJA EURA? Ako iznos ne zaokruže na cjeniku, hoće na vagi!

Vezica rotkvica može se kupiti za 0,66 eura, kilogram domaćeg poriluka ili raštike za 2,65 eura, zadarskog mladog luka za 0,80 eura, a kilogram naranče, grejpa ili limuna za 1,33 eura, dok se kilogram kelja nudi po cijeni od 1,59 eura. Nisu ovo cijene ni iz jedne druge europske zemlje, već iz Hrvatske. Riječ je o nasumično odabranim cijenama voća i povrća izloženog na starim gotovo raspadnutim prodajnim stolovima zagrebačkog Dolca u petak 28. siječnja 2022. godine. Cijene naravno nisu izražene u eurima već u kunama.

Vezica rotkvica košta 5 kuna, poriluk i raštika stoje po 20 kuna, naranča, grejp ili limun su 10 kuna za kilogram, a cijena kilograma kelja je 12 kuna. Mi smo ih preračunali u eure koristeći tečaj s kojim kuna sudjeluje u europskom tečajnom mehanizmu, a riječ je o 7,53450 kuna za jedan euro jer bi otprilike tako trebale zvučati cijene na Dolcu krajem siječnja 2023. godine. Ne bude li poskupljenja i bude li službeni tečaj konverzije približno isti.

Petak rano ujutro nije bio baš plodan dan za Dolac, prodavači koji su bili voljni komentirati uvođenje eura priliku su iskoristili da se požale na stare prodajne stolove, poskupljenje najma koje očekuju i malo kupaca. Euro im je daleko i ne raduju mu se.

Na Dolcu će se umjesto 10 kuna naplaćivati 1,5 euro

Većina ih na pitanje hoće li preračunato u eure kilogram voća ili povrća koji danas košta 10 kuna koštati 1,33 eura odgovara: “Koštat će 1,50 eura sigurno.” Bit će to poskupljenje od 1,3 kune. Sliježu ramenima. Njihovo buduće poskupljenje zbog eura zvuči sitno u odnosu na najavljena poskupljenja što mesa, što energenata koja nisu povezana s uvođenjem eura. No, kažu i da će se neke cijene zaokruživati na nešto niže iznose u eurima, primjerice vezica rotkvice po logici koju objašnjavaju trebala bi umjesto 0,66 eura stajati 0,50 eura jer bi se zaokruživanje trebalo provesti prema najbližem okruglom broju. Prodavači na tržnicama neće morati iskazivati dvostruku cijenu svojih proizvoda, već će od 1. siječnja 2023. moći samo istaknuti cijene u eurima, no to im nije nikakva utjeha, piše portal euro.dnevno.hr.

Starije prodavačice koje bilježe, kako kažu, svoje treće desetljeće služenja na Dolcu ponajviše se boje rada s centima, a oni koji imaju svoje digitalne vage negoduju zato što Zagrebačkim tržnicama moraju plaćati najam za njihove stare vage koje ne koriste. Uglavnom, uvođenje eura preuzima ulogu katalizatora za iznošenje niza drugih nezadovoljstava.

Oni snalažljiviji tumače zakon ponude i potražnje. Prema njemu, kako objašnjava jedan prodavač, oni prodavači pred čijim štandovima kupci budu stajali u redovima moći će cijenu u eurima zaokružiti na viši iznos, a oni koji ne budu imali kupaca morat će je zaokružiti na niži. Ima, tumače na Dolcu i drugačijih načina da se zaokruži iznos. Istaknuta cijena po kilogramu naranči može biti 1,33 eura, no prodavač uvijek može dodati naranču na vagu pa ponuditi kupcu “malo više, za euro i pol”.

Na tržnicama neće biti dvojnih cijena

Takva prodajna politika je na tržnicama nije nova, nerijetko se ponudi “za 20 kuna” ako se kupuje proizvod koji košta recimo 18 kuna po kilogramu. Međutim i kupci se moraju naviknuti na euro i stvoriti osjećaj njegove vrijednosti kako bi se uobičajena trgovačka dinamika na placu mogla nastaviti. Jedan nam je prodavač povjerio kako u blagajni ima gotovo 200 kuna u kovanicama lipa koje nitko od kupaca ne želi uzeti. – Možda će cente uzeti – dodao je. Drugi je prodavač zaključio da će ljudi, kad se uvede euro, više cijeniti novac.

Na Dolcu su, a tako je i na većini tržnica cijene u kunama uglavnom zaokružene na cijeli broj ili polovicu pa se može očekivati da će jednako zaokružene biti i u eurima. I dok ne moraju dvojno iskazivati cijene prodavači na tržnici ipak će morati prvih 15 dana siječnja iduće godine raditi s dvije valute. Građani će i dalje moći plaćati u kunama, a oni će morati vraćati ostatak u eurima. Neki su zaključili da bi u tom razdoblju mogli otići na godišnji odmor.