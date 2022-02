HODAMO PO RUBU: Stiglo upozorenje iz HUB-a: ‘Postoji mogućnost gubitka nadzora nad cijenama’

Autor: I.J.

Izlazak iz koronakrize otvara pitanje li inflacija koja je probuđena na izlasku iz korona krize prolazna pojava ili bi mogla imati trajniji karakter, piše u utorak objavljenoj publikaciji Hrvatske udruge banaka (HUB) “Inflacija, kamatne stope i krediti u post-razdoblju”.

Iz HUB-a ističu kako se strah inflacije ipak čini preuranjen, iako za to ima više uporišta u SAD-u nego u europodručju.

“Američka stopa inflacije je na proljeće 2021. doživjela mnogo jači uzlet od stope inflacije u europodručju. To je očekivano, s obzirom na snagu američkog fiskalnog stimulansa, efikasnije

procjepljivanje stanovništva i slabije restrikcije kretanja i aktivnosti nego u EU. Procjenjuje se da je uzlet inflacije prolazan. Ipak, sumnje u pogledu snage i trajanja inflacijskoga vala izraženije su u SAD-u nego u EU jer u Americi na snazi nisu samo troškovni čimbenici inflacije”, objašnjavaju iz HUB-a.

Iz HUB-a navode da za sada nema razloga očekivati da bi inflacija mogla ostati trajno povišena na razinama iznad 3 posto godišnje, iako postavljaju pitanje koliki su inflacijski rizici u razdoblju oporavka nakon pandemije.

Upozorenje iz sedamdesetih

“Ne može se isključiti mogućnost zadržavanja inflacije osjetno iznad 2 posto kroz neko vrijeme. To ne bi trebao biti problem, jer je FED već deklarirao uprosječivanje ciljane inflacije oko dva posto, što je najava šireg manevarskog prostora za monetarnu politiku koja može ostati ekspanzivna i uz inflaciju iznad dva posto. U europodručju cilj do dva posto još nije revidiran, no najave iz ECB-a također ukazuju na povećanu toleranciju prema eventualno višoj inflaciji”, objašnjava se u publikaciji.

IZ HUB-a se pitaju može li se inflacijski proces oteti nadzoru jer monetarna povijest nudi sjećanja na upozoravajuće epizode kada su se naglo budila tvrdokorna inflacijska očekivanja.

“Zadnja takva epizoda velike inflacije nakon koje je uslijedilo podizanje kamatnih stopa do iznimnih visina dogodila se nakon dva naftna (inflacijska) šoka 70-ih godina prošlog stoljeća. U mandatu predsjednika FED-a Paula Volckera (1979.-1987.) kamatne stope (i realne i nominalne) dostigle su povijesni maksimum zbog suzbijanja visoke inflacije koja je na samome početku 80-ih godina prelazila 10 posto na godišnjoj razini”, objašnjavaju navodeći kako s obzirom na činjenicu da je dolar svjetska valuta, prikazani naftni šokovi ne mogu se u potpunosti odvojiti od monetarne politike koja je prošla kroz fazu tektonske promjene nakon što je američki predsjednik Nixon proglasio prestanak konvertibilnosti dolara u zlatu i početak ere fluktuirajućih tečajeva glavnih svjetskih valuta 1971.

Posljedice troškovnih udara

“U svakom slučaju, sve dok ne bude nepredviđenih udara troškovne inflacije, nestandardna monetarna politika i povećana tolerancija spram inflacije malo iznad 2 posto na godinu vjerojatno neće imati snagu izazvati poremećaje nalik onima iz 70-ih i 80-ih godina prošloga stoljeća“, objašnjava se u publikaciji.

Iz udruge banaka ipak podsjećaju kako opisani scenarij puštanja inflacije preko 2 posto u uvjetima monetarne ekspanzije ipak ima karakteristike hoda po rubu.









Na pitanje što bi neočekivano moglo poći krivo, objašnjavaju kako zadržavanje realnih kamatnih stopa na najnižim razinama u povijesti, uz ograničenu sklonost (i mogućnost) za podizanje kamatnih stopa ako inflacija iznenadi, može pogodovati trajnijim inflacijskim iznenađenjima.

“Zelena energetska tranzicija prema nekim bi izvorima mogla (donekle paradoksalno) povećati potražnju za tradicionalnim energentima i materijalima u kratkome roku, zbog povećane potražnje za fosilnim gorivima u proizvodnjama novih tehnologija poput baterija. S druge strane, posljedice troškovnih udara mogle bi i dalje biti ograničene ranije spomenutim fundamentalnim čimbenicima niže potražnje i inflacije: demografija u razvijenim zemljama, globalizacija-konkurencija, nejednakosti u SAD-u, očuvanje institucionalne neovisnosti središnjih banaka i relativno visoka razina duga”, objašnjavaju iz HUB-a upozoravajući kako veće opasnosti za gubitak nadzora nad cijenama proizlaze iz poremećaja u međunarodnim odnosima (osobito između Kine i SAD-a), koji određuju tempo globalizacije, te iz disrupcija u globalnim lancima nabave, distribucije i tehnologije energije, nego iz miksa monetarne i fiskalne politike.