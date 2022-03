HOĆEMO LI ŠTRUCU KRUHA ZAISTA PLAĆATI 15 KUNA? Stručnjak otkriva što se nalazi u pozadini zlokobnih najava

Autor: Ivana Jurišić

Cijene pšenice nikad nisu bile veće. Rusija i Ukrajina uzgajaju oko 30 posto svjetskog uroda pšenice, ali iako većinu svog izvoza šalju na Bliski Istok, to ne znači da se nestašice neće osjetiti i kod nas. Pitanje je koliko nestašice.

Direktorica Žitozajednice Nada Barišić je u razgovoru za jedan dnevni list rekla kako bi običan bijeli kruh mogao doći do 15 kuna, napomenuvši kako je kilogram brašna već sad na 10 kuna. Ali je li to stvarno istina? Iako je brašno stvarno poskupjelo, samo jedan pogled na jednu hrvatsku trgovinu pokazuje kako se bijelo glatko brašno koje Hrvati najčešće kupuju prodaje za 6,99 kuna, bez akcije. Nije jeftino, ali daleko je to od 10 kuna kojima se plaši građane.

Ekonomski analitičar Damir Novotny za Dnevno.hr kaže kako se naši građani ne trebaju bojati, jer štrucu kruha u Hrvatskoj nećemo plaćati 15 kuna, ali upozorava kako bi velikog poskupljenja moglo biti na globalnom tržištu, osobito u zemljama Bliskog Istoka koje najviše ovise o uvozu ruske i ukrajinske pšenice.

Ne trebamo se bojati manjka pšenice

“Postoje veliki trgovci robom koji sklapaju dugoročne ugovore i onda se ti dugoročni ugovori pretvaraju u futurse s kojima se poslije trguje na tržištima. Kada su tržišta u neravnoteži, onda caruju špekulanti, što bi se moglo dogoditi”, objašnjava.

Bivši ministar gospodarstva Ljubo Jurčić kaže kako se ne trebamo brinuti zbog manjka pšenice iz Rusije i Ukrajine.

“Iako se ovih dana dosta priča o pšenici i o uvozu iz Rusije i Ukrajine, tu se ne trebamo brinuti. Istina da naša pšenica ima manje glutena od one koja se sad koristi u kruhu i pekarskim proizvodima, ali ima je dovoljno da nahrani cijeli hrvatski narod. Puno je veći problem meso gdje smo samodostatni nekih 50-60 posto”, objašnjava Jurčić.