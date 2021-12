HOĆEMO LI MI OPET SVE SKUPO PLATITI? HDZ ide u reviziju arbitraže zbog presude bivšem šefu Sanaderu. Evo što to znači za Hrvatsku

Autor: Ivana Jurišić

Pet godina nakon što je Andrej Plenković na Badnjak objavio da se kreće s otkupom Ine od MOL-a, na današnjoj sjednici Vlade je objavljeno kako se staje s procesom zbog novih pravnih okolnosti nastalih nakon presude Vrhovnog suda protiv bivšeg premijera Ive Sanadera zbog primanja mita od šefa mađarskog MOL-a Zsolta Hernadija.

Vlada je tako danas na sjednici usvojila odluku prema kojoj Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja treba pokrenuti reviziju protiv arbitražne odluke UNCITRAL-a, i to pred švicarskim saveznim vrhovnim sudom, te da se nastave sve aktivnosti pred međunarodnim centrom za rješavanje investicijskih sporova.

Ministar Ćorić je nakon sjednice rekao kako je rok za pokretanje postupka revizije 8. veljače 2022. godine, a oni će ga pokrenuti početkom siječnja. S obzirom na to da je cijeli proces u prošlom slučaju trajao 8-9 mjeseci, odgovor se očekuje do kraja godine.

U svakom slučaju, prema Ćorićevim riječima, hrvatska i mađarska strana se nisu mogle dogovoriti oko otkupa cijene, te je loptica sada prebačena na sud.

Ekonomist i bivši ministar Ljubo Jurčić za Dnevno kaže kako ne zna koje adute hrvatska strana ima u svojim rukama, ali kako smatra da naša i mađarska strana prije svega moraju postići dogovor:

“Osobito kada znamo da je Ina na neki način ušla i u vlasništvo Petrokemije jer su Ina, odnosno Mol sudjelovali u spašavanju te tvrtke koja je bila pred likvidacijom te je to bila usluga hrvatskoj strani”, napominje.

“Ono što mene zanima je zašto u trenutku kada Europa i svijet idu prema obnovljivim izvorima, mi se bavimo fosilnom kompanijom, koja više i nije naša. Svjestan sam da je pitanje Ine više jedno emocionalno, sentimentalno pitanje, jer se mnogi sjećaju najboljih dana najjače hrvatske kompanije, ali sada u ovom trenutku se postavlja pitanje koja je svrha trošenja vremena i novca na nešto što je prošlo”, uvjeren je Jurčić.

Trošak suda platiti iz dividendi Ine

Bivši ministar gospodarstva žali što je sudjelovao u procesu privatizacije tada najjače hrvatske tvrtke:









“Nikad neću prežaliti što sam sudjelovao u tome. Razgovarao sam s predsjednicima Rusije, Mađarske i Austrije i njihovim predstavnicima vlada i svi su oni pomagali svojim naftnim kompanijama da se razviju. A što radi Hrvatska u to vrijeme? Ide prodati svoju najjaču kompaniju. Žalosno je što je Ina tada bila bolja od bilo koje kompanije koja ju je htjela kupiti”, govori Jurčić ističući kako je pustiti jednu takvu stratešku kompaniju iz svojih ruku bila jedna od najvećih ludosti u povijesti naše države.

S njima se slaže i energetski stručnjak Igor Gozdanić koji kaže da bi Inu trebalo transformirati u modernu energetsku kompaniju:

“Bila bi to kompanija koja se ne bi isključivo bavila naftnom industrijom, već bi bila energetska kompanija. Ina još uvijek ima ljudskih potencijala za područje obnovljivih izvora, posebno za razvoj geotermalnih izvora u Republici Hrvatskoj koji su prema Integriranom nacionalnom energetskom i klimatskom planu Republike Hrvatske važan kotačić u energetskoj budućnosti naše zemlje”, govori Grozdanić napominjući da Ina na svojim benzinskim pumpama ima u suradnji s HEP-om mogućnost elektrifikacije, kao i razvoj drugih obnovljivih izvora u Hrvatskoj.

Hoćemo li sve skupo platiti?

Na pitanje je li pošteno da hrvatski porezni obveznici opet moraju plaćati troškove suda, ekonomski analitičar Damir Novotny odgovara kako bi taj trošak mogao biti i neutralan, ako bi Vlada troškove platila iz dividende Ine.









“U svakom slučaju, vlada se sad našla u slijepoj ulici jer Mol nije spreman prodati dionice po onoj cijeni koju Vlada može ponuditi. To je od samog početka bila loša ideja, osobito zato što se u MOL-ovoj strategiji do 2030. godine jasno vidi da ne računaju na Inu kao energetsku, već kao distributivnu, trgovačku kompaniju”, govori Novotny napominjući da je on zagovornik za to da se tim portfeljom upravlja profesionalno:

“Iako, budemo iskreni. Ako Vlada ne uspije otkupiti dionice koje su trenutačno pod kontrolom Mol-a, treba odustati od svega i prodati svoj dio”.