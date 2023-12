Hoćemo li iduće godine živjeti bolje? Evo što možemo očekivati

Autor: Dnevno.hr

Makroekonomske projekcije za Hrvatsku, ali i za čitavu eurozonu navele su guvernera Hrvatske narodne banke, Borisa Vujčića da ustvrdi kako ćemo živjeti bolje sljedeće godine. Iako smo pri vrhu u Europskoj uniji po rastu BDP-a te smo bolji od prosjeka po rastu gospodarstva u trećem tromjesečju (0,3 posto u odnosu na drugo tromjesečje ove godine), optimizam ipak treba suzdržati.

Visoka inflacija je veći dio godine utjecala na gospodarska kretanja. Glavni ekonomist HNB-a, Vedran Šošić rekao je da ona “oduzima” rast jer smanjuje kupovnu moć i rast dohodaka. U razgovoru za HRT istaknuo je da bi samo jedan posto niža inflacija uzrokovala veći realni rast plaća i potrošnju, čime bi i ukupni gospodarski rast bio veći. Takav scenarij nas, potvrdio je, čeka sljedeće godine, pogotovo ako uzmemo u obzir pad cijena energenata.

“Imali smo veliki rast, odnosno udio profita u BDP-u, a udio rada se smanjio. Sad ti efekti djeluju na suprotnu stranu. Cijena energenata se spustila, pada i cijena sirovina i sve to djeluje na uvjete razmjene. Moramo manje izvesti naših sirovina da bi mogli platiti ono što uvozimo. Osim toga i turizam je bio skuplji, a njega izvozimo. Sve to skupa predstavlja nadoknadu onoga što smo prošle godine izgubili”, rekao je Šošić.

Ovisimo o turizmu

S druge strane, osobnu je potrošnju pretekla državna. Veliki je problem i pad izvoza roba i usluga. Stvari spašava domaća potražnja, potaknuta i rekordnim transferima europskih sredstava za obnovu nakon potresa i poljoprivredu.

“Nije nam se smanjio izvoz usluga nego izvoz roba. Ali manje smo i uvozili. Izvoz generira BDP, a uvoz se odbija – on nam omogućava potrošnju onoga što nismo sami proizveli. Za negativan doprinos su ‘krive’ zalihe koje su stavljene u optjecaj kako bi se mogla zadovoljiti potražnja. Smanjenje zaliha je usporilo rast BDP-a. To nije specifično za Hrvatsku. To se vidi i u drugim zemljama EU-a”, rekao je Šošić i dodao da je lani situacija bila obrnuta.

U sljedećem razdoblju bi dotok novca iz EU trebao biti smanjen, no istodobno bi trebali rasti prihodi od turizma. Glavni ekonomist HNB-a drži da bi turizam trebao pokriti rupu koja će nastati smanjenjem europskog novca, no paralelno će rasti potražnja i uvoz, što neće pretjerano pozitivno utjecati na naš imidž na financijskom tržištu. Kako bilo, prognoziran je stabilan rast od dva posto BDP-a.

‘Meko prizemljenje’

Iako je najavljen pad kamata na razini Europe, kod nas rastu kamate na depozite što bi moglo utjecati i na nacionalnu referentnu stopu (NRS) po kojoj su se građani zaduživali do uvođenja eura. Zasad je rast malen, ali bi mogao biti veći da građani oročuju 80 posto svojih depozita, kao što su to činili prije 10 godina.

“NRS1 je počeo rasti. Zasad je to vrlo skromno. Povećao se za oko 0,04 posto. Međutim, kamate na depozite su počele snažnije rasti. Trenutno je oročena četvrtina depozita građana, što je rekordno nisko. Ako se ta jedna četvrtina zanovi po 2,4 posto (prosjek kamata za oročene depozite), znači da se NRS povećava sa 0,1 na 0,6 posto”, objasnio je glavni ekonomist HNB-a.









Istaknuo je kako trenutno europodručje “pleše” na rubu recesije, ali bi se ona mogla izbjeći. Kako tvrdi Šošić, početkom 2024. godine se očekuje “meko prizemljenje”, koje ne bi trebalo potaknuti veću recesiju ili ugroziti zaposlenost. Takav bi scenarije, zaključio je, bio idealan.