Hoće li prvi šoping centar u Hrvatskoj staviti ključ u bravu: Oko 150 suvlasnika diglo tužbu

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Oko 150 suvlasnika poslovnih prostora Importanne centra podiglo je kaznenu prijavu protiv Cirila Zovka, poznatog građevinskog poduzetnika koji je sagradio taj prvi šopingcentar u Hrvatskoj, a koji godinama sustavno propada. Tuže ga za čitav niz kriminalnih radnji, a za ponedjeljak su najavili i veliku konferenciju za medije, donosi u najnovijoj epizodi Provjereno.

Jedan od njih je i suvlasnik Marko Conjar koji kaže da mu već osam godina prostor poplavljuje zbog kiše. Nekoliko puta se obraćao centru da to poprave, ali prema njegovim riječima, svaki put su se oglušili na njegove zahtjeve.

Pokrenuli postupak

O svemu se oglasila i odvjetnica Ljiljana Maravić Pirš koja napominje da su suvlasnicima oduzeti zajednički dijelovi, zajednički prolazi, pristupne ceste u garaže, zajednička skladišta.

“Zajednička skladišta prikazana su kao njegova, a u njima se drže sklopke za struju koje idu u pojedine dijelove suvlasnika”, objašnjava Maravić Pirš dodajući da je oko 150 suvlasnika odlučilo pokrenuti postupak.

“Osim izvanparničnog pokretanja postupka radi smanjenja pričuve i promjene upravitelja i predstavnika suvlasnika, suvlasnici su podnijeli i kaznenu prijavu zbog niza kaznenih djela i također se spremaju podići veliku tužbu radi utvrđenja ništetnosti svih isprava i naplate štete sukladno zakonu i isplate svih onih tražbina koje su suvlasnici plaćali umjesto Importannea d.o.o.”, kaže Maravić Pirš.

Pomogao mu Franjo Tuđman

Zovko je povratnik iz Kanade koji je početkom ’90-ih uz direktnu potporu Franje Tuđmana izgradio prvi šoping-centar u Hrvatskoj, a njime upravlja i danas. Javnosti je poznat i kao vlasnik hotela na Lapadu ispred kojeg su građani prepili ilegalnu ogradu koja je godinama priječila prolaz na plažu.

Zovko je na šestom katu Importanne Gallerije dočekao ekipu Provjerenog u društvu svoga sina i još dvojice direktora i odmah rekao da su razlog bune neplatiše.









“Pogledajte ovaj broj ovdje – 776.000, to su sporna potraživanja na sudu. A sada u tekućim, još 133, to je gotovo 900.000 eura koje duguju, duguju. E, to netko mora financirati, svaki mjesec morate platiti struju, morate platiti vodu, morate isplatiti plaće radnicima, i tako dalje, i tako dalje”, kaže Zovko dodajući da je riječ o zajedničkim troškovima. Naime, upravo je pričuva ta koja je glavni kamen spoticanja između Zovka i suvlasnika. Oni smatraju da je preskupa, a sam centar se raspada.

Visoka cijena pričuve

S Provjerenim je razgovarao i jedan dužnik koji za sebe kaže kako plaća najveću pričuvu od svih suvlasnika. Umjesto 25 koliko traži upravitelj, on plaća 15 eura. Prolazi već treća godina otkako je na sudu s Importanneom.

Maravić Pirš kaže da joj nije jasno po kojoj osnovi upravitelj njima naplaćuje različitu pričuvu. Što se tiče Zovka, on kaže da dio u kojem se priprema hrana troši više energenata, struje i vode, pa je zvig toga i tamo pričuva veća, a samu cijuen je izračunao vještak.









Jedni od onih koji idu na sud su i Vlasta Tomašić i njezin suprug koji su mislili da će im kupnja lokala od 20 kvadrata biti sigurnost u mirovini, a umjesto toga on godinama zjapi prazan.

“Ta pričuva, zajednički troškovi viši su od onoga što čovjek traži za najamninu. Čula sam da ljudi daju besplatno samo da im netko plaća pričuvu. Jedan gospodin rekao je da ima ugovor na pet eura, samo da mu netko plaća pričuvu”, kaže Tomašić dodajući da samo za pričuvu plaćaju 250 eura, a u to nije uključena struja, voda, gradska baština, komunalna naknada.

Suvlasnik Marko Conjarn smatra da Zovko želi da se ti lokali ponovno otkupe po povoljnim cijenama i da se oni maknu tako da oni dalje mogu raditi što ih je volja.

“Postao je većinski vlasnik zahvaljujući kvadratima za koje čitav niz godina ne plaća pričuvu, a nas 30 godina kontrolira, donosi samostalne odluke, represivno tretira i drži u dužničkom ropstvu”, zaključuje Božica.