HOĆE LI PODRAVKA DIZATI CIJENE? Evo što kaže Martina Dalić: Već smo jednom to učinili, o ovome ovisi hoćemo li opet

Predsjednica Uprave Podravke Martina Dalić govorila je o gospodarskim temama te komentirala planira li Podravka dizanje cijena.

“Pratimo zbivanja zadnjih mjeseci. Podravka je prošle godine jednom digla cijene, a daljnja dizanja odredit će tržišna kretanja i cijene sirovina”, kaže Dalić u Dnevniku Nove TV te dodaje da se rat u Ukrajini, rast cijene plina, struje, transporta, pšenice i poljoprivrednih proizvoda prenosi na cijene proizvoda.

Na konstataciju da su cijene energenata i sirovina danas niže no prošle godine, ali da se to ne vidi u cijenama, Dalić kaže kako je danas cijena plina niža nego ljetos, no i dalje je puno viša od one koju je Podravka plaćala prije godinu dana.

Dalić: Troškovi Podravke su veći, dobit otprilike ista

Zatim se osvrnula na poslovanje Podravke koja je 2022. bila iznimno uspješna s rekordnim dobitima.

“Nije to baš tako. Ako se pogleda u strukturu troškova Podravke, oni su 430-440 milijuna kuna veći nego godinu ranije. Dobit je otprilike ista. Velik napor bio je usmjeren u to da taj udar apsorbiramo, a da tvrtka ostane stabilna. Sastavni dio toga bilo je i dizanje cijena”, rekla je Dalić.

Napominje, Podravka nije korisnik Vladinih mjera za pomoć privatnom sektoru što se tiče cijena energenata, no te pakete ocijenila je izuzetno korisnim za mala i srednja poduzeća.

‘Očekujem da će inflacija ove godine biti niža nego prošle’

Zatim je odgovorila na pitanje kada se može očekivati prestanak rasta cijena.

"Vidimo da se trend rasta usporava i možemo očekivati da će se to nastaviti ostatak godine. Očekujem da će inflacija ove godine biti niža nego prošle i da se neće vratiti na razinu na kojoj je bila proteklih desetak godina: nula ili negativna", odgovorila je Dalić.









Napominje ni da prošlih 10 godina u kojima su kamate bile nula, a inflacija niska također nije bilo normalno.

“Ne smijemo zaboraviti da se iza ovog vala inflacije kriju dva iznimna događaja – pandemija i rat na Europskom tlu. Oni su potresli cijelo globalno tržište i ekonomiju. Inflacija pokazuje trend smirivanja i nadamo se da neće biti dodatnih šokova”, zaključuje Martina Dalić.