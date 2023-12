Hoće li nekad najmoćnija robna kuća staviti ključ u bravu: Sud donio važnu odluku koja mijenja sve

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Više od 23 godine nakon otvaranja stečaja Name, predsjednik Trgovačkog suda u Zagrebu Nino Radić, utvrdio je osnovanim zahtjev Croatia Osiguranja za suđenje u razumnom roku te do rujna 2024. godine naložio donošenje odluke o prodaji zgrada Name u Ilici i na Kvaternikovu trgu.

U zahtjevu koji je osiguravajuća kuća podnijela u listopadu ove godine stoji da je stečaj nad Namom d.d. otvoren još 23. lipnja 2000. te da je pravovremeno prijavljena tražbina i podnesena prijava razlučnog prava s osnova dugovanja kredita.

Navodi se da i da je utvrđeno pravo namirenja osiguravajuće kuće iz vrijednosti nekretnina Name d.d., zgrada, vrtova i dvorišta u zagrebačkoj Ilici 4 do 6 (bivša zgrada Kastner i Öhler kraj Jelačićeva trga), nekretnina u Radićevoj ulici te zgrade Name na Kvaternikovu trgu.

Izmjene u zemljišnim knjigama

Croatia osiguranje se pozivajući na prethodne presude ističe je napokon bila izvršena provedba potrebnih izmjena u zemljišnim knjigama te da ne postoje daljnje zapreke za pristup prodaji navedenih nekretnina.

Stečaj nad tvrtkom Name vodi se već 23 godine, a Croatia osiguranja ističe da nisu poduzete nikakve radnje od strane stečajnog upravitelja ili suda u pogledu prodaje preostalih nekretnina tvrtke.









Predsjednik Trgovačkog suda naglašava da će odluku o prodaji nekretnina donositi skupština vjerovnika te da se “neosporno radi o iznimno složenom predmetu”. U skladu s odlukom, skupština vjerovnika ovlaštena je odlučivati o prodaji nekretnina, a rok za definiranje unovčenja stečajne mase je devet mjeseci.

Očekuje se da će ova odluka imati značajan utjecaj na daljnji tijek stečajnog postupka tvrtke Name.