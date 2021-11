HOĆE LI NAM KORONA UKRASTI ADVENT? Neki već osjećaju nestašicu, a ostajemo i bez blagdanskih kolekcija!

Autor: Daniel Radman

“Broj dnevno zaraženih je premašio 4000 i zato ćemo predstaviti novi paket mjera”, dramatičnim glasom govorio je Plenković na jednoj od najiščekivanijih sjednica Vlade otkako je postao premijer. Bilo je to 26. studenoga prošle godine, a Plenković je – na užas velike većine Hrvata – donio najstrože mjere još od uvođenja lockdowna.

“Sve ove mjere bit će na snazi najmanje do 21. prosinca. Ako se do tad broj novozaraženih spusti, možemo razmišljati o ukidanju dijela mjera. U suprotnom, one ostaju na snazi”, rekao je tada premijer. Na žalost, brojke se nisu spustile pa su mjere ostale na snazi, stoga su lanjski blagdani u Hrvatskoj bili najtužniji još od ratnih dana.

Zatvoreni kafići, teretane, zabrana javnih događaja s više od 25 osoba, privatna okupljanja limitirana na najviše deset osoba, obustavljanje svadbi, zabrana prodaja alkohola od 22 do 6 sati, zabrana božićnih sajmova, prekid sportska natjecanja i treninga, amaterskih događanja u kulturi…. bila su hrvatska svakodnevica tijekom adventa.

I dalje smo u ‘novom normalnom’

Danas nešto manje od godinu dana od tog dana kada je Plenković najavio stroge mjere, statistika je daleko poraznija. Čak 6.310 slučaja zaraze zabilježeno je u protekla 24 sata i mnogi strahuju da bi korona mogla ukrasti još jedan advent. Novih, strožih mjera, svakako će biti.

“Detalje mjera ne želim otkrivati, sve ćemo otkriti sutra (petak, op.a.)”, najavio je ministar zdravstva Vili Beroš. Jasno, zbog cjepiva koje nam lani u ovo doba nije bilo dostupno ne treba očekivati da će mjere biti na razini lanjskih, no bojazan da ćemo opet zapeti u nekom “novom normalnom” ostaje pristuna.

Za neke ćemo proizvode ostati uskraćeni zbog poremećaja na globalnom tržištu. Nastali su, prije svega, zbog prekrcanih luka zbog čega sporuka roba uvelike kasni. O kakvom je kaosu riječ, govori i to da bi ove godine u dućanima mogle izostati najnovije kolekcije odjeće.

“Korona kriza poremetila je kompletnu transportnu situaciju u svijetu, cijene brodskog transporta iz Kine i Koreje porasle su pet puta. Prošlogodišnji pad potražnje pa ovogodišnji ogroman skok potražnje svih proizvoda u svim industrijama doveo je do nestašica svih sirovina i velikom povećanju cijena. Tvrtke se pokušavaju okrenuti što manjem uvozu iz dalekoistočnih zemalja, ali treba računati da je takva situacija građena godinama i nikakva promjena nije moguća u kratkom roku. Uzimajući sve navedeno u obzir trgovci su primorani pronalaziti alternativne načine opskrbe, te se samim time sve više okreću dobavljačima koji su im logistički bliže, točnije na području Europe”, pojasnili su nam iz Hrvatske gospodarske komore.

Nestašicu neki već osjete

Nestašicu ne osjećaju samo krajnji kupci, već i tvrtke.









“Hrvatske tvrtke koje proizvode razne elektronske proizvode, električne uređaje, strojeve, obavljaju servisne poslove i slično osjećaju problem nestašice poluvodičkih elemenata i čipova koji su osnovni dijelovi takvih uređaja. Zalihe tih dijelova nemaju jer su se uvijek pouzdavali u pravovremenu dostavu dijelova i držali skladišta za samo nekoliko tjedana.”

No, kad je riječ o blagdanskoj potrošnji, još smo daleko od povratka na onu pretpandemijsku 2019. godinu. Prognoze HGK govore da bi ovi blagdani ipak neće biti tako sivi kao oni lanjski, no i dalje smo daleko od povratka na staro.

“Vjerujemo da nas očekuje oporavak prometa u trgovini na malo i do kraja godine, a pogotovo u prosincu koji je tradicionalno mjesec trgovine i darivanja. Vjerujemo da prisutni poremećaji u lancu opskrbe ipak neće bitno utjecati na prosinačku potrošnju, već da će građani kupovati proizvode dostupne na tržištu.

Lani smo ispred HGK procijenili da će potrošnja u prosincu, mjesecu blagdanske potrošnje kad se tradicionalno najviše troši, biti manja za do 20 posto nego što je bila u prosincu 2019. godine – što ne čudi jer smo bili kao i što i dalje jesmo u pandemijskim godinama. Ove godine vjerujemo u nastavak oporavka tržišta trgovine na malo na godišnjoj razini, ali rast je ipak još uvijek pod utjecajem niske prošlogodišnje baze. Blagdanska potrošnja bi mogla biti do desetak posto veća nego prošle godine, ali to je još uvijek manje nego predpandemijske 2019. godine“.