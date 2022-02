HOĆE LI I STRUJA POSKUPJETI? Stručnjak objašnjava kada nas čeka poskupljenje i koliko će dugo trajati

Autor: Ivana Jurišić

Cijene nafte na svjetskom tržištu nafte jutros je bila oko 92 dolara, ali analitičari JP Morgana predviđaju kako bi zbog napetosti na rusko-ukrajinskoj granici mogla ona mogla skočiti i na 12o dolara po barelu. U prognozi se naglašava kako bi potencijalna ruska invazija na Ukrajinu mogla izazvati još višu inflaciju.

“Poremećaji u dotoku nafte iz Rusije u kontekstu niskih slobodnih kapaciteta u drugim regijama mogli bi dovesti do rasta cijene nafte na 120 dolara”, piše Natasha Kaneva, voditeljica globalne robne strategije JP Morgana.

Iz JP Morgana upozoravaju kako bi u slučaju da Rusija prepolovi izvoz nafte, Barel Brent nafte na londonskom tržištu mogao skočiti i na 150 dolara po barelu, što je najveća cijena nafte ikad ostvarena u povijesti. Dosada je najviša cijena zabilježena u srpnju 2008. kada je cijena dosegla 147.50 dolara po barelu.

Špekulativna i opasna predviđanja

Energetski analitičar Igor Grozdanić o prognozama JP Morgana kaže kako je riječ o vrlo špekulativnim i opasnim predviđanjima.

“Osobno mislim da neće biti ratnih sukoba i mislim da definitivno nema potrebe za tolikim rastom sirove nafte. Cijena je trenutačno stabilna i drži se ispod 100 dolara po barelu, a sva predviđanja su da će tako i ostati u nekoliko sljedećih tjedana”, objašnjava Grozadnić.

“Govoriti da će cijena doći i ići preko 125 dolara su pretjerana i mislim da je riječ o špekulativnom izazivanju povišenja cijena. Trenutačno na sreću nema nikakvih indicija da da bi se tako nešto moglo i dogoditi. U slučaju da se ostvare te prognoze to bi dovelo samo do kaosa na tržištu, smanjenja gospodarskog uzleta i smanjenja mogućnosti industrije što bi dovelo do inflacije konačnih proizvoda na štetu standarda svih građana EU i Europe u cjelini što nikome nije u interesu”, objašnjava.

Grozdanić objašnjava kako je američka plinska industrija jako profitirala od ovih događanja i cijene LNG-a su išle u nebo.

"Oni su jedni od najveći dobitnika plinske krize u Europi. Kako su američko gospodarstvo i njihova energetska industrija u uzletu mislim da nema prostora da će se to dogoditi".









Možemo žaliti samo što nije izgrađen ranije

Objašnjava kako je Hrvatska u posljednji tren izbjegla probleme s opskrbom plina izgradnjom LNG terminala u Omišlju.

“LNG projekt koji se u više varijanti gradio duže od 30 godina i napokon je izrađen u manjem obimu se pokazao kao jedna od najboljih stvari u zadnjih 10 godina u energetici i gospodarstvu Republike Hrvatske i možemo samo žaliti što se to nije dogodilo i ranije. Danas značajnu količinu uvozimo preko LNG terminala i on nam daje ne samo uvozni pravac već i back up u našem plinsko energetskom sustavu”, objašnjava.

Pitamo Grozdanića trebaju li se građani bojati redukcija struja u slučaju rusko-ukrajinskog sukoba, jer ipak je prirodni plin fosilno gorivo za proizvodnju električne energije.

"Redukcija vjerojatno neće biti, ali čak i da ih bude u Europi, mi se u Hrvatskoj ne trebamo toga bojati jer imamo stabilnu opskrbu. Hrvatska elektroprivreda ima dovoljno kapaciteta da pokrije naše potrebe tako da građane nema potrebe plašiti bilo kakvim redukcijama", objašnjava analitičar.









Ipak Grozdanić upozorava kako cijene električne energije rastu i kako se neće samo tako lako spuštati.

“U posljednjih godinu, godinu i pol je vidljiv potencijal laganog rasta i on će se nastaviti u naredne dvije godine jer potražnja za električnom energijom raste i među građanima i industrijom”, objašnjava.