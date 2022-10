HOĆE LI HRVATSKA PROPUSTITI PRILIKU ZA VELIKU ZARADU? Naši glavni konkurenti su već krenuli u akciju

Autor: Dnevno.hr

Sredina je siječnja, nova je godina počela, a Heraklion, glavni grad Krete, vrvi od turista – uglavnom umirovljenika. Na Rodosu stariji građani uživaju u sunčevim zrakama u elegantnom lučkom gradu na otoku, a mnogi uživaju u putovanju na koje su krenuli još u studenome.

Ove scene nisu stvarnost – barem ne još. Grčki ministar turizma Vassilis Kikilias nada se kako će se uskoro ostvariti jer nastoji maksimalno iskoristiti energetsku krizu, visoke račune za struju i plin i globalnu neizvjesnost. “Naša su vrata otvorena 12 mjeseci, naši prijatelji u sjevernoj Europi to bi trebali znati. Trebali bi otići ovamo na zimu”, piše Guardian.

Sljedeći tjedan Atena pokreće reklamnu kampanju vrijednu 20 milijuna eura u kojoj poziva umirovljenike da učine upravo to. “Želiš li se ponovno osjećati kao da ti je 20?” pita jedan od jumbo plakata koji će se pojaviti u Londonu i drugim prijestolnicama diljem kontinenta. “S toplim zimskim temperaturama do 20 stupnjeva Celzijevih, Grčka je pravo mjesto za vas”, piše pored slike starijeg para koji se izležava na jahti, s čašama za vino u ruci.





Jeftinije putovati nego grijati se kod kuće

Grčka nije jedino država koja toplo poziva građane iz hladnijih krajeva. Turistički operateri u Alicanteu u južnoj Španjolskoj i na Kanarskim otocima računaju na “termalni turizam” kako bi uvjerili sjeverne Europljane suočene s ogromnim računima za grijanje i struju da napuste dom i provedu zimu na suncu.

“Prema onome što vidimo, ljudi shvaćaju da je jeftinije doći ovamo nego grijati se kod kuće”, rekao je Miguel Ángel Sotillos, predsjednik Španjolske federacije turističkih apartmana.

Kikilias je proveo mjesece radeći na inicijativi Grčke. U rujnu je posjetio Pariz, Berlin, Beč i Stockholm kako bi prenio poruku, održavši razgovore s upraviteljima mirovinskih fondova, federacijama, turoperatorima i zračnim prijevoznicima koji su u redu letjeli na grčka odredišta tijekom zime.

“Postojat će klasteri povezani izravnim letovima s hotelima i restoranima koji su spremni ostati otvoreni”, rekao je za Observer. “Ono što govorimo je da bi moglo biti manje skupo isključiti grijanje kući i doći ovamo. To je tako jednostavno.”

Grčka je uživala u neočekivano dobroj turističkoj sezoni, a očekuje se da će prihodi i dolasci premašiti one iz 2019. prije pandemije, rekordne godine kada je zemlja privukla oko 33,1 milijun ljudi i više od 18 milijardi eura turističke zarade.

Posjeti slavnih i holivudskih zvijezda ne samo da su dali besplatan publicitet, već su pomogli u jačanju veza sa SAD-om. Prvi izravni američki let – jedan od dosad neviđenih devet dnevnih letova – doletio je u Atenu iz New Yorka 8. ožujka, pokrenuvši tržište zaslužno za promicanje sektora koji čini 25% BDP-a i jedno od pet radnih mjesta.









Ali porast nakon pandemije nije prošao bez svojih kritičara. Optužbe za pretjerani turizam bile su brojne, ne samo na popularnijim otocima, već i u Ateni, gdje je broj posjetitelja samo u kolovozu premašio 4 milijuna.

Kikilias prihvaća da je potraga za privlačenjem turista koji inače ne dolaze u to područje u vrućim ljetnim mjesecima također povezana sa željom da se turistička sezona produži. “Infrastruktura na manjim otocima jednostavno nije izgrađena da primi toliki broj ljudi”, priznaje. “Bilo je vrijeme kada je Grčka bila samo sunce, pijesak i more, što više nije istina. Nekada je bilo teško zamisliti posjetitelje ovdje zimi, ali ni to više nije slučaj.”

Ovo je prvi put da se Grčka zajednički pokušala brendirati kao zimsko odredište, a dužnosnici su otvoreno priznali da je strategija ponoviti uspjeh Španjolske, koja je već dugo godina poznata kao odredište za umirovljenike izvan sezone.









Zrakoplovne tvrtke i turoperatori će dobiti sredstva za oglašavanje Grčke i održavanje ruta tijekom zimskih mjeseci. Uz umirovljenike, inicijativa će biti usmjerena na digitalne nomade i parove s djecom predškolske dobi.