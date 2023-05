HOĆE LI CIJENA GORIVA OPET KRENUTI GORE? Vijesti za svjetskog tržišta ne daju razloga za optimizam

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Nakon četiri tjedna pada, cijene nafte na svjetskim tržištima su porasle. Tako je na londonskom tržištu cijena barela prošlog tjedna skočila za 1,9 posto, na 75,58 dolara, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,3 posto, na 71,69 dolara. Usprkos rastu cijene su od početka prošle godine više od 10 posto u minusu.

Cijene su počele rasti nakon vijesti da bi demokrati i republikanci u SAD-u do kraja tjedna mogli postići dogovor o povećanju državnog zaduživanja. Kako se to do kraja tjedna nije dogodilo, cijene nafte su istog dana izgubile dio prethodnih dobitaka.

U SAD-u je situacija kritična jer savezne vlasti neće moći financirati rad dijela državnih institucija, ako se do 1. lipnja u Kongresu ne postigne dogovor.





Daljnje podizanje kamatnih stopa

Na drugom kraju svijeta u Kini gospodarstvo se nakon nekoliko godina pandemije opet ubrzava što bi trebalo nadoknaditi sporu potražnju zapadnih gospodarstva.

Naime, prošlog tjedna je nekoliko dužnosnika američke središnje banke najavilo moguće daljnje podizanje kamatnih stopa, zbog čega i dalje postoji mogućnost recesije što bi moglo pridonijeti slabljenju potraživanja za naftom.

“Mogućnost dodatnog povećanja kamatnih stopa u SAD-u potpiruje strah od slabije potražnje”, pišu analitičari Nacionalne australske banke u osvrtu na situaciju na tržištima.