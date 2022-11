HEROJ ILI ZLOČINAC? Šef djelu radnika poklonio slobodan dan, druge hladno izignorirao: Trend se širi, ljudima se diže kosa na glavi

Autor: Dnevno.hr

Pušači jedne logističke tvrtke u Essenu doživjeli su neugodno iznenađenje kada su ih njihovi poslodavci obavijestili kako njihovi kolege nepušači imaju pravo na jedan dodatni dan godišnjeg odmora.

Naime, pauze za pušenje često su razlog razmirica u tvrtkama jer dok jedni odmaraju, drugi nastavljaju raditi. Pušenje ljuti i mnoge šefove jer se na taj način gubi vrijeme, a i novac. Logistička tvrtka u Essenu stoga svojim nepušačima daje dodatni dan odmora, piše Fenix magazin.

“Netko tko puši pet do deset puta dnevno – naravno, izgubi puno radnog vremena”, objašnjava šef koji je i sam bivši pušač i koji je želio učiniti nešto za nepušače u svojoj tvrtki.





Popuše šest cigareta dnevno

Naime, u njegovoj tvrtki polovica od 20 zaposlenih puši, a druga polovica ne. Po cigareti vrijeme trajanja pušenja iznosi oko pet minuta. Uz pet do šest cigareta na dan, to iznosi do 30 minuta.

Nadoknada dodatnih stanki s prednošću slobodnog vremena općenito je dopuštena prema zakonu o radu jer kažnjavanje pušenja samo po sebi bilo bi nedopustivo.

Na primjer, svatko tko puši tijekom službene pauze zapravo bi također trebao dobiti slobodan dan, objasnila je u sličnom slučaju stručna odvjetnica za radno pravo jer radnici imaju pravo na jednu stanku za odmor dnevno.

Stanke za pušenje koštaju tvrtku mnogo novca

Navedeni šef kaže kako dodatni dani godišnjeg odmora koštaju 2.500 eura godišnje, dok bi pauze za pušenje koštale bi 35.000 eura. Zaposlenici stoga imaju izbor: pušiti ili imati slobodan dan. Ostaje za vidjeti hoće li dan godišnjeg odmora motivirati neke ljude kako bi prestali pušiti, pišu njemački mediji.

U svakom slučaju, nepušači su zadovoljni dodatnim danom godišnjeg odmora.

Ovo nije prva tvrtka koja se odlučila za takav potez. Godine 2017. tvrtka u Tokiju dospjela je na naslovnice diljem svijeta: tvrtka u Tokiju dala je svojim zaposlenicima nepušačima šest dana odmora.