Hercegovka živi u zemlji o kojoj maštaju Hrvati: ‘Da mi je netko pričao, ne bih povjerovala’

Autor: Z.S.

Hrvatica iz Hercegovine, koja nije željela otkriti svoje pravo ima i prezime, već godinu dana živi u Švicarskoj, zemlji o kojoj maštaju i brojni Hrvati. Pod imenom Franka sad je odlučila opisati svoje iskustvo za Fenix magazin. Pritom je istaknula kako je u toj zemlji ostvarila što je uvijek željela, ali i puno toga izgubila. U Švicarskoj zaposlila se u skladištu za kozmetičke proizvode te živi četrdesetak minuta vlakom Züricha, gdje je tvrtka u kojoj radi.

“S obzirom na to da prvo moram autobusom do vlaka koji vozi za Zürich, treba promijeniti 2 vlaka do odredišta gdje čekanjem zbog presjedanja izgubi 17 minuta. Tako da u putu od kuće do posla i natrag izgubim više od 2 sata vremena svakodnevno. Radim dnevne smjene jer noćne ne mogu izdržati. Smjena počinje u 8 sati, a s poslom završavam u 17 sati. Ali kako putujem duže, dosta ranije moram ustati, praktično odlazim po mraku i po mraku se vraćam”, počela je svoju priču.





Bez dnevne svjetlosti

“Posao u skladištu je takav da ste u zatvorenim dvoranama bez dnevne svjetlosti – što znači da u suncu, odnosno u dnevnoj svjetlosti mogu uživati jedino vikendom. Ne žalim se na primanja koja su nešto veća nego u Njemačkoj gdje sam radila prije pet godina, ali je ovdje posve drugačije”, kazala je Franka i otkrila kako kutija cigareta stoji 9 franaka zbog čega je odlučila kupovati duhan.

“Uvijek mi je nekako u podsvijesti što sve mogu za tih 9 franaka (približno 9 eura) kupiti svojoj majci koja je ostala doma”, kaže Franka. “Majka mi neki dan govori da je kilogram šipaka 2 KM, pa zamislim da mogu za tu kutiju cigareta što bih dnevno platila, majci kupiti svaki dan 10 kg šipaka”, kazala je i otkrila kako je uvijek željela živjeti u stanu ili kući s pogledom na rijeku ili more.

Ostvarila san, ali….

“Taj san mi se ostvario. Samo što nije to taj san. Rijeka nije poput naših rijeka čista, smaragdno zelena koja ti nekako daje snagu. Ova rijeka koju gledam svaki dan s mog prozora, siva je, mutna, tako beživotna i umjesto da me razveseli, oboji moje misli svojim sivilom, pa mi je ugasila želju da sjedim na balkonu i gledam u nju i daljinu. A, tako sam maštala cijeli život o stanu ili kući s pogledom na rijeku ili more”, dodala je u trenutku kada je pokraj nje i novinarke Fenixa prošla djevojka vodeći konja.

“Ovi domaći vikendom izvode svoje ljubimce u šetnju, poput ove djevojke s konjem. Ovo je ipak švicarsko selo, pa je taj prizor uobičajen. Zamišljam odmah naše razigrane konje na Bilima ili Livanjskim visoravnima. Ovi nekako, jedva da se vuku, pa mi to sve čudno neobično. I možda nije najčudnije od svega što je ovdje postalo normalno da vas pitaju na poslu jesi li musliman ili katolik. Nikada ne bih povjerovala u to da mi je netko pričao kako će me to ljudi pitati u Švicarskoj”, ispričala je.

‘Baš mi to smeta’

“Možda zvuči nestvarno, i meni je bilo dok se nisam susrela sa time. Na taj način se formiraju konkretno i društva na poslu. Često zaključim da su tim podjelama opterećeni čak ponajviše oni koji nisu imali doticaj s ratom. Baš mi to smeta”, kazala je i nastavila.









“Ostvarila sam ovdje što sam uvijek željela, dobra primanja, stan s pogledom na rijeku. Mogu pomoći majci, sestrama, bratu i sestrićima kada god im zatreba. Mogu sebi priuštiti da kupim od odjeće i obuće čak i markirane stvari. Mogu uštedjeti za odmor u bilo kojoj zemlji na svijetu, to su zaista dobre strane. Ali kada sagledam s druge strane, svjetlost dana me obiđe tek vikendom. Po mraku odlazim, u mraku radim, po mraku se vraća s posla”; ispričala je i otkrila kako je izgubila naviku druženja.

“Kada dođe vikend, moram ga iskoristi za veliku kupovinu, čišćenje i pospremanje, poput kartona koji mogu bacati samo na određenim lokacijama i u određeno vrijeme. Praktično život koji živim nije život o kojem sam sanjala, iako u njemu imam sve o čemu sam maštala. Švicarska je zemlja s najvećim standardom, ali i depresijom”, istaknula je za kraj.