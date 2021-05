HERCEGOVAC KOJI STOJI IZA VELIKOG HRVATSKOG GIGANTA! Raspolaže milijunima, zapošljava stotine ljudi, a živi skromno i povučeno

Autor: Iva Međugorac

Prvi čovjek Francka Milan Artuković jedan je od onih koji nose titulu najimućnijih stanovnika naše zemlje. Svojedobno je Artuković s grupom suradnika koji su bili novi, veliki Franckovi dioničari osnovao tvrtku IIvero kozalting d.o.o. u kojoj je s vremenom povećao vlastite udjele, dok je Ivero paralelno s time povećavao vlastite udjele u Francku koji je potom 2011. godine kupio Ivero konzalting, a nedugo potom i povukao dionice s burze.

Artuković je ostao većinski vlasnik Ivera, ali i Ivero Tradea, a kao osnivači Ivera u sudskom su registru upisani Milan i Ivan Artuković. Milan je inače unuk Milana Artukovića, a ujedno i predsjednik Uprave Ivero Tradea kao i direktor Franca otkako je u jesen 2017. godine u jeku krize u Agrokoru u obitelji Artuković postignut dogovor da je unuk bolje rješenje za preuzimanje kompanije nego otac Dubravko koji je na vodećoj poziciji 2003. godine zamijenio oca Milana s kojim nije uspjevao pronaći zajednički jezik.

Smjena generacija

Smjena generacija u Francku se odvila bez prevelike medijske pompe, što zapravo nije neko iznenađenje Milan Artuković nije netko tko je sklon pretjeranom medijskom eksponiranju. Svojedobno je u jednom od rijetkih istupa otkrio kako će u oporuci odrediti da tri generacije njegovu obitelji ne mogu prodati najveću hrvatsku tvornicu za preradu kave i čaja. Prema njegovim riječima Franck nema cijenu jer tvrtka nije pripremana za prodaju već zato ih to zanima. Artuković je inače rođen u selu Klobuk u okolici Ljubuškog, u Zagrebu je diplomirao ekonomiju nakon čega se zapošljava u Badelu. U Franck dolazi kao generalni direktor, a nedugo potom postaje i generalni direktor. Više od tri desetljeća staža Artuković je proveo u Francku u kojem danas radi više od 600 ljudi, tvrtke su rasprostranjene po Bosni i Hercegovini i Srbiji, a prihodi im premašuju pola milijarde kuna godišnje. Tvrtka je privatizirana početkom devedesetih, a sam Artuković veliki je protivnih prodaje hrvatskih tvrtki velikim inozemnim multinacionalnim kompanijama. Njegov Franck danas vrijedi više od 360 milijuna kuna, a njegova imovina procjenjuje se na 20 milijuna eura, no unatoč tome on živi povučeno, ne smatra se velikim gazdom i na posao dolazi svojim privatnim automobilom, a o mirovini kako je sam jedne prigode rekao nikada nije pomišljao.