HERA OBJAVILA KOLIKO ĆEMO SKUPLJE PLAĆATI PLIN: Pripremite se za znatno povećanje računa, od brojke boli glava

Autor: Dnevno.hr

Upravno vijeće Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) je donijelo Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023., kao i Odluku o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo za razdoblje od 1. travnja 2022. do 30. lipnja 2022.

Iz Here ističu kako je trošak nabave plina porastao za 141 posto. Da Vlada nije reagirala, krajnji kupci bi plaćali plin i do 77 posto više, ali ovako će ta brojka biti manja, ali još uvijek teška za građane.

“Nove cijene plina za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom u regulacijskoj godini 2022/2023. izmijenjene su u odnosu na trenutno važeće cijene plina zbog promjene troška nabave plina, pri čemu prosječno povećanje krajnje cijene plina, bez PDV-a, od 1. travnja 2022. prema Odluci iznosi 77 posto”, navodi se u Herinom priopćenju.

Naime, do 31. ožujka ove godine prosječna krajnja cijena plina za kućanstva u Hrvatskoj (bez PDV-a) iznosi 0,2607 kn/kWh (sastoji se od troška nabave od 0,1422 kn/kWh, prosječnog troška distribucije od 0,0592 i prosječnog troška opskrbe od 0,0593 kn/kWh).

No, s obzirom na već spomenuti rast troška nabave plina na 0,3425 kn/kWh, i bez promjene troškova distribucije i opskrbe, prosječna krajnja cijena plina za kućanstva od 1. travnja ove godine raste na 0,4610 kn/kWh (sve su cijene bez PDV-a), ili za 77 posto.

Hera u svom priopćenju podsjeća da je Vlada sredinom veljače predstavila paket mjera za ublažavanje rasta cijena energenata, a koji uključuje potpore za trošak plina kućanstvima, porezna rasterećenja, socijalne naknade za građane u riziku od energetskog siromaštva i jednokratne naknade namijenjene umirovljenicima. Paket, uz ostalo, obuhvaća prijedlog izmjena zakona o PDV-u kojim se smanjuje stopa PDV-a na plin sa sadašnjih 25 posto na 5 posto te odluka o subvencioniranju cijene plina kojom se uvodi potpora od 0,10 kn/kWh svim kućanstvima koja koriste plin, s primjenom od 1. travnja 2022.

“Paket mjera Vlade Republike Hrvatske značajno će ublažiti porast cijene plina, te će za krajnje kupce kategorije kućanstvo koji koriste javnu uslugu opskrbe plinom rezultirati povećanjem cijene plina s PDV-om prosječno za sva distribucijska područja za oko 16 posto”, ističu iz Here.