HEP NAJAVIO POSKUPLJENJE STRUJE: Pogledajte na koje se skupine građana to odnosi

Autor: Dnevno.hr

Poduzetnike od 1. ožujka čekaju nove cijene električne energije, najavila je Hrvatska elektroprivreda (HEP). HEP još uvijek ne isključuje mogućnost porasta cijena za kućanstva i poduzetništva zbog neodrživosti poslovanja tvrtke u vrijeme visokih cijena električne energije.

Do 31. ožujka vrijedi paket mjera koji je donijela vlada kako bi regulirala cijene na tržištu. Iako su cijene plina pale na one razine prije ukrajinske krize, to se isto ne može reći i za električnu energiju koja je i dalje jako skupa.

Kako kažu iz HEP-a za Novi list, cijene koje će nastupiti ipak neće premašivati Vladinu uredbu koja štiti poduzetništva i kućanstva od porasta cijena električne energije.





Prema Uvjetima opskrbljivača HEO Opskrbe Hrvatska elektroprivreda može svoje cijene korigirati jednom godišnje, a “korekcija je moguća u visini promjene (povećanja) godišnje stope indeksa potrošačkih cijena koju objavljuje Državni zavod za statistiku, odnosno stope inflacije”, objašnjavaju.

Korisnici mogu raskinuti ugovor

Odluka ipak nije konačna jer korisnici koji se potencijalno mogu osjećati oštećenima imaju pravo raskinuti ugovor s HEP Opskrbom unutar osam dana od primitka obavijesti o promjeni cijene i u tom slučaju neće snositi sankcije zbog raskida ugovora.

Iz HEP-a ne vjeruju da će poduzetnici raskidati ugovore.

“Malo je vjerojatno da će to učiniti s obzirom na to da će im cijene i dalje ostati ispod limitirane, odnosno zaštićene cijene koju je Vlada odredila u sklopu mjera borbe protiv inflacije”, dodaju.

Otkako je počela energetska kriza, mjere ograničavanja cijena oštetile su HEP grupu za oko 900 milijuna eura, što nikako ne ide u korist njihovom poslovanju.

Ne isključuje se i rast cijena kućanstvima zbog velikih gubitaka HEP-a u ovom razdoblju. Iz HEP-a očekuju da će se od početka travnja dozvoliti veće cijene za kućanstva i poduzetništva. Ako se to ne dogodi, predlažu i snižavanje PDV-a s 13 na pet posto.