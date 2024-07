Hana ima diplomu i radi, a plaća joj nije ni prosječna: ‘Teška vremena traže drastične mjere’

Autor: D.V

Nedavno je Eurostat izračunao da je prosječna godišnja plaća u Hrvatskoj lani iznosila 12.330 eura (1027,50 eura mjesečno). S druge strane, DZS je objavio kako je prosječna neto plaća u travnju iznosila 1323 eura. Po dohotku se nalazimo pri dnu Europe, lošije od nas su samo Rumunjska, Bugarska i Turska. Stoga je jasno da jače osjetimo svaku promjenu cijena.

Ljubo Jurčić, ekonomist i bivši ministar financija, rekao je nedavno za Dnevno.hr da kad imate 20 posto ljudi na granici siromaštva i još 20 posto koji se bore sa minusima na tekućim računima, onda svako povećanje cijena ruši realne ili nominalne dohotke i tu je inflacija puno osjetljivija.

Jurčić smatra kako za pravo stanje stvari treba pogledati podatke o paritetu kupovne moći, koji također imaju veze s inflacijom. “Po paritetu kupovne moći mi smo negdje na 73 posto europskog prosjeka. Taj paritet govori da su usluge Hrvatskoj jeftinije, pa možemo kupiti više usluga za našu plaću u Hrvatskoj nego u Europi. Uz to, paritet kupovne moći ne pokazuje da smo mi puno bogatiji nego što izgledamo, nego pokazuje da su naše plaće manje za tih 30 posto nego što su europske. Tako da tu imaju različite koordinacije i neke te igre. Plenkoviću ta statistika ide na ruku jer je pozitivna, ali suština je ipak malo drugačija, nije toliko pozitivna, kako pokazuju ti nominalni podaci”, rekao je Jurčić za Dnevno.hr.

‘Završila sam faks, a nemam ni tu prosječnu plaću’

A nakon što je objavljeno kako je prosječna plaća u Zagrebu u travnju ove godine iznosila 1525 eura, javila nam se čitateljica Hana. Riječ je o mladoj ženi u tridesetim godinama iz Zagreba.

“Jadno mi je da nemam barem tu prosječnu plaću, a faks sam gotovo pa u roku završila. Trebala bih barem malo iznad tog iznosa zarađivati, a ovako se, evo iskreno, osjećam kao klošar, govori nam Hana. Ta informacija o prosječnoj plaći nije joj dobro sjela jer je njezina znatno manja. Naime, kako nam je rekla, ona zarađuje nešto više od 1000 eura mjesečno. Kako živi sama taj joj iznos, kaže pomalo ogorčeno, nije dovoljan za život kakav je zamišljala pa se snalazi kako zna i umije da bi barem malo uštedjela.









“Svi znamo da teška vremena traže drastične mjere”, veli ona glasom mudraca pa otkriva pomalo podli, ali vrlo efikasan trik koji su ona i njezina prijateljica Veronika osmislile kada su cijene počele divljati.

Poput operativca na tajnom zadatku

Naime, pošto djevojke vole navratiti do kafića i, pojašnjava, sipati gorčinu zbog nezadovoljstva situacijom u državi, ali i u njihovim mikrokozmosima, plaćanje nekoliko čašica razgovora postalo je poprilično skupo. Cijena jedne domaće žestice stoji u prosjeku 2,60 eura, što bi bilo 20 kuna za sve koji još uvijek preračunavaju da shvate koliko nešto stvarno košta. Whiskey se pak kreće oko 3,40 eura, što je i cijena dobrog djela ginova koji se nude po kafićima, a uz to, pojašnjava Hana dalje, treba naručiti i nešto za ‘zamiješati’, primjerice neko gazirano piće koje ćete platiti barem tri eura.

“Jedan takav ‘mini mix’ nikako nije dovoljan kada se pokrenu neke specifične teme pa smo prijateljica i ja nakon nekoliko visokih računa skužile da ćemo puno manje platiti ako u birc donesemo svoje bombice žestice, a naručimo samo ‘bezalkoholni prilog'”, otkriva nam “čaroliju” sa žarom kakvim Toni Milun pojašnjava matematiku. “Najvažnije je da trebati znati biti diskretan, poput operativca na tajnom zadatku”, navodi Hana i priznaje da joj je sve ovo zapravo tragikomično.









A komične svakako nisu brojke koje su izašle neki dan. Prema analizi koju je proveo Euronews Business na temelju podataka Eurostata za 2023. godinu, naša lijepa Hrvatska se pronašla među pet zemalja s najmanjom prosječnom godišnjom neto plaćom, koja iznosi samo 12.330 eura.

O europskim plaćama: ‘Uvijek me uznemire takve liste’

Najviše prosječne neto plaće zabilježene su u zemljama sjeverne i zapadne Europe, a na vrhu ljestvice nalazi se Švicarska s prosječnom godišnjom neto plaćom od impresivnih 85.582 eura, što je znatno više od bilo koje druge zemlje u regiji. Island i Luksemburg slijede sa značajno nižim, ali i dalje visokim prosječnim godišnjim neto plaćama od 53.885 eura, odnosno 49.035 eura, a među zemljama s godišnjim neto plaćama iznad 45 tisuća eura su Norveška i Nizozemska.

Prosjek za Europu iznosi 28.217 eura godišnje. Neke zemlje poput Francuske (31.481 €) i Švedske (33.926 €) neznatno premašuju ovaj prosjek, dok druge, uključujući Italiju (24.207 €) i Španjolsku (23.568 €), ostaju ispod njega. Hrvatskih 12.330 eura radije nećemo ni komentirati.

“Uvijek me uznemire takve liste. Nije da mi se seli van, ali kada ovako nešto pročitam uopće me ne čudi da toliki broj Hrvata iseljava, a da po kafićima pribjegavamo ovakvim trikovima. Uostalom, tko bi mi zamjerio s obzirom na to gdje živimo?”, pita Hana za kraj dobro pitanje pa poručuje da ‘nema šanse da će tako živjeti do penzije’: ‘To stvarno nema smisla. Baš smo nesretnici’.