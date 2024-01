Gradovi i općine su preko noći digli porez za kojeg malo ljudi zna: Dio Hrvata ostao iznenađen

Autor: Dnevno.hr

Iako je nedavnim poreznim izmjenama ukinut prirez poreza na dohodak, s druge je strane počelo veće oporezivanje kapitala i imovine. Pritom su to najviše osjetili vlasnici kuća za odmor i vikendica u pedesetak gradova i općina koje su odlučile povećati porez. Ranije je taj porez iznosio od 0,66 do 1,99 eura, no država ga je svojim izmjenama povećala na minimalno 0,60, odnosno maksimalno pet eura po četvornom metru.

Naravno, jedinicama lokalne samouprave prepušteno je da same odrede koliki će porez na kuće za odmor biti. Tako je, prema podacima Porezne uprave, 240 gradova i općina podiglo poreze, njih 303 su zadržale stare porezne razrede, a čak 13 gradova i općina je našlo načina kako smanjiti poreznu presiju, piše tportal. Pedesetak gradova i općina odlučilo se uvesti najviši porez od pet eura po četvornom metru. Najvećim dijelom riječ je o turističkim mjestima.

Pet eura po kvadratu kuće za odmor ili vikendice ubiru tako Zagreb, Rijeka, Pula, Šibenik, ali i Dubrovnik i Mljet, koji nisu dosad imali taj porez. Njega, naime, određuje predstavničko tijelo grada ili općine na kojoj se nalazi nekretnina. Za građane je olakotna okolnost što porez trebaju platiti jednom godišnje. Četiri eura po kvadratu naplaćuju Duga Resa, Ozalj, Plitvička Jezera, Lovinac, Ravna Gora i Rešetari, dok su Karlovac i Kaštela podigli porez na dva eura.

Neki još ne naplaćuju porez

Među gradovima i općinama koje naplaćuju taj porez, njih 94 ima najniže stope do 0,50 eura po četvornom metru. Najviše jedinica lokalne samouprave, njih 126, porez naplaćuje od jednog do 1,50 eura. Šest općina ubire između četiri i četiri i pol eura poreza po četvornom metru vikendice, dok najvišu stopu do pet eura ima 55 gradova i općina. Sedam velikih gradova (Split, Zadar, Slavonski Brod, Velika Gorica, Sisak, Samobor i Vukovar) zadržalo je ranije porezno opterećenje, a šest gradova (Osijek, Varaždin, Bjelovar, Vinkovci, Koprivnica i Čakovec) i dalje ne naplaćuje taj porez.

Inače, u Hrvatskoj, prema podacima Državnog zavoda za statistiku, postoji 231.000 vikendica. Dio stručnjaka smatra da bi se poreznom presijom dio tih nekretnina mogao vratiti na tržište kroz dugoročnije, a ne povremeno iznajmljivanje ili prodaju, što bi moglo općenito smanjiti cijene nekretnina zbog povećanja ponude.