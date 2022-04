GRAĐANIMA HRVATSKE PRIJETI NOVI CJENOVNI ŠOK: ‘Dva desetljeća smo plaćali niske cijene, vrijeme je da se to promijeni’

Autor: Ivana Jurišić

Prije samo nekoliko tjedana svinjski file ste bez problema mogli naći na akciji za 35,99 kuna. Iako mu je regularna cijena bila 57,99 kuna po kilogramu, malo tko ga je kupovao po toj cijeni. Ako pogledate kataloge otprije dva-tri mjeseca, vidjeti ćete da gotovo nema tjedna kada ga se nije moglo kupiti na sniženju. Ako ne u jednoj trgovini, sigurno biste ga našli u onoj sljedećoj. U mom lokalnom supermarketu svake subote ujutro uvijek je bila gužva oko police za svinjski file i pileću zadnju četvrt. Prostor ispred polica s drugim, skupljim komadima mesa, uglavnom je zjapio prazan. O hladnjaku za ribu da i ne govorimo.

Razloge za takvo stanje ne treba dugo tražiti. Osim što ga je lako i brzo pripremiti, nakon 10-12 minuta na grill tavi spreman je za jelo, cijenom je bio relativno priuštiv osiromašenoj hrvatskoj srednjoj klasi.

Cijena hrane Hrvatima je puno važnija nego zapadnim Europljanima. pa nije neobično što su katalozi za trgovine najčitanija literatura u Hrvatskoj. Možda je istina kako više od polovice Hrvata godišnje ne pročita ni jednu knjigu, ali sam sigurna da ti isti Hrvati pročitaju na stotine i stotine stranica akcijskih kataloga. Ne zato što to žele, već zato što moraju. Naime, podaci Eurostata pokazuju kako stanovnici Lijepe naše na hranu i bezalkoholna pića troše više od 21 posto svojih primanja, što je puno više od prosjeka EU gdje se na to troši nešto manje od 15 posto. Nakon najnovijih poskupljenja, ta brojka će biti još i gora. Novi podaci o prosječnoj mjesečnoj isplaćenoj neto plaći po zaposlenome u pravnim osobama u Hrvatskoj za veljaču 2022. pokazuju kako je realno bila niža za 0,4 posto u odnosu na siječanj. A inflacija u ožujku je bila puno veća od one u veljači, što znači da za tu istu plaću svaki mjesec možemo kupiti sve manje i manje.

I gdje je u svemu tome svinjski file, pitate se. U godini obilježenoj poskupljenjima, cijena svinjetine je bila jedina konstanta na koju su hrvatski građani mogli računati. Dok je ulju, mlijeku, kruhu, jajima, čokoladi, rasla cijena, cijena svinjetine je uvijek bila ista. Bilo je utješno otići u trgovinu i znati kako će taj jedan komad mesa biti iste cijene kao tjedan, mjesec prije. Uz malo smrznute brokule, mrkve i cvjetače iz vrećice kupljene na akciji i žlicu maslinovog ulja, imali ste dobru i brzu večeru. Možda nije bila savršeno zdrava, ali bolja od nečega na brzinu kupljenoga u pekari.

Cijena na povijesno niskim razinama

Kupovali su ga čak i oni najsiromašniji, umirovljenici. Jedna od njih je i 64-godišnja Pavica koja je često za nedjeljni ručak upravo spremala pečenku od svinjskog filea i krumpira.

“Nekad se kupovala junetina, ali sada za nju više nema para, čak ni na akciji. Pa onda kupimo malo svinjetine kad se želimo počastiti”, kaže ona.

U tome je bila ljepota svinjskog filea. Imao si osjećaj kao da tvoja plaća i mirovina vrijede malo više, kao da za 40 kuna možeš napraviti ukusni nedjeljni ručak i malo se počastiti. Krumpir je proklijao, cijena ulja je dvostruko nego lani, ali barem je cijena svinjskog filea ostala ista, mislile su domaćice širom Hrvatske. Dok se jedne subote nisu uputile u kupovinu i otkrile da taj isti svinjski file koji je uvijek na akciji bio 35,99 kuna sada na toj istoj akciji 44,99 kuna. Preko noći je poskupio 25 posto.

Pridružio se svim onim drugim namirnicama čija je cijena u proteklih godinu dana otišla gore.

Ekonomski analitičar Damir Novotny nam objašnjava kako situacija sa svinjetinom nije bila normalna i kako je bilo samo pitanje dana kada će poskupjeti.





“Cijena svinjskog mesa je prije dvadesetak godina bila oko 30 kuna, niste mogli naći ništa jeftinije od toga. Onda je cijena svinjskog mesa počela padati i uskoro su maloprodajni trgovački lanci bili puni svinjetine koja bila jeftinija od 20 kuna. I to je trajalo dosta dugo”, objašnjava nam analitičar.

“Sada kada je cijena stočne hrane ovoliko narasla, to više nije održivo. Prije nekoliko dana sam razgovarao s jednim proizvođačem stoke koji mi je rekao kako pšenicu koja je prije godinu dana koštala manje od kune, sada plaća 2,5 kune. Tu govorimo o pšenici iz uroda od prošle godine, kada još nije bilo rata u Ukrajini i toliko snažnog rasta troškova. Ratari anticipiraju inflaciju i tu nastoje što bolje proći, pa stočari nemaju izbora već da taj porast ugrade u nove cijene mesa”, objašnjava analitičar.

Novotny objašnjava kako kod novog poskupljenja svinjetine, ne smijemo zaboraviti kako smo donedavno imali povijesno niske cijene.









“Nikada u Hrvatskoj nismo vidjeli tako niske cijene i to nije bilo održivo. Sada se vraćamo na one pozicije otprije dvadesetak godina kada su cijene svinjskog mesa bile oko 35 do 40 kuna. Za razliku od nekih europskih zemalja, Hrvatska nema kapaciteta zamrzavanja svinjskog mesa na 20-30 godina, već naši stočari moraju prodati svoje meso odmah i po višoj cijeni. Kako bude išla gore cijena stočne hrane, ni cijena svinjetine neće moći ostati na ovim razinama”, zaključuje analitičar.