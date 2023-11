Građani nisu primijetili uštede zamrzavanjem cijena, ali jesu nešto drugo…

Autor: Dnevno.hr

Čak 30 artikala je već dva mjeseca moguće kupiti po nižim, ograničenim cijenama. Iako je Vlada donijela takvu odluku u rujnu, a premijer Andrej Plenković se pohvalio učinkom mjera, čini se da građani to ne osjete u svojim novčanicima.

Brojni su se za N1 požalili na to da ne osjete razliku u cijenama prije i nakon njihova ograničenja. S druge strane, trgovci se bore s nestašicama artikala koje je Ministarstvo gospodarstva izričito ograničilo cijene.





“Nemam ja dojam da nečeg fali u hrvatskim dućanima. Bilo bi dobro da cijene idu još dolje, da sami trgovci nađu prostora da idu dolje, to bi bilo itekako dobro, da ne moramo još više proizvoda ograničavati, što je isto opcija”, poručio je premijer Andrej Plenković.

Nestašice i više cijene

Kupci su, umjesto razlike u novčaniku vidjeli rupe u provedbi ove mjere. Naime, na policama nema toaletnog papira od 10 rola kojemu je cijena ograničena. Umjesto njega, prodaje se toaletni papir od osam rola – po višoj cijeni. Tako je i s brojnim drugim proizvodima.

“Ako je cilj Vladi bio zaštiti potrašače, onda se o tome trebalo voditi računa. Najviše ima prigovora na tjesteninu i toaletni papir, da nema tih proizvoda, da su proizvođači pribjegli mjerama da ima od 8 ili 12 rola, ali onog od 10, čija je cijena ograničena, nema”, objasnila je Ana Knežević iz Udruge za zaštitu potrošača.

Ministarstvo: ‘Dobra odluka’

U Ministarstvu gospodarstva tvrde da nemaju informacije o potencijalnim nestašicama. Dodaju da je Vlada zaštitila građane i poduzetnike ograničavanjem cijena energenata. Uz to, cijene sirovina padaju, pa ne vide razlog zbog kojeg bi trgovci dizali cijene.

“Ograničavanje cijena 30 grupa proizvoda se pokazalo kao dobra odluka koja je utjecala na usporavanje inflacije. Prema podacima koje bilježimo na stranici Kretanje cijena, kao i prema drugim podacima kojima raspolažemo, od donošenja posljednjeg paketa mjera Vlade RH došlo je smanjenja inflacije na mjesečnoj razini u kategoriji hrana i piće, a zamjetan je i pad cijena pojedinih proizvoda”, poručuju iz Ministarstva gospodarstva.

‘Radimo u korist vlastite štete’

Cijene devet proizvoda po prvi puta su zamrznute u rujnu prošle godine, da bi prije dva mjeseca Vlada na popis dodala još 22 proizvoda, a izbacila jedan. Mjere ograničenja cijena ostat će na snazi još četiri mjeseca, a prema premijerovim riječima, popis se možda i proširi.

“Radimo u korist vlastite štete. To je potpuno pogrešno. U ovom trenutku treba suzbiti taj rast cijena jer on je u ekonomiji najgora moguća pojava. Inflaciju može zaustaviti jedino monetarna politika po mom dubokom uvjerenju i uvjerenju Nobelovaca koji se bave tim područjem. Tu nema dileme – to su osnove ekonomije”, objašnjava ekonomist Damir Novotny tvrdeći da ograničenje cijena nema efekta na smanjenje inflacije.