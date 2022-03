GRAĐANI NAVALILI NA EURE KAO DA ĆE SUTRA RAT: Analitičar objašnjava: ‘Hrvati su izgubili vjeru u kunu, ali kupujući eure zaboravili su na jednu važnu stvar’

Autor: Ivana Jurišić

Ekonomski analitičar Damir Novotny za Dnevno.hr komentira neke od najvažnijih ekonomskih događaja u prošlom tjednu.

Brojni analitičari smatraju kako će u sljedećih nekoliko mjeseci kineski stav prema ratu u Ukrajini iz temelja izmijeniti globalne tokove novca i trgovine, koji bi velikim dijelom mogli izaći iz sustava dolara. Ruski predsjednik Vladimir Putin je malo prije početka rata u Ukrajini u Pekingu s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom objavio partnerstvo “bez ograničenja” i pojačanu suradnju nasuprot Zapadu. Da su mislili ozbiljno, pokazalo se nakon početka invazije kada je Peking odgovorio čvrstim “ne” na pozive zapada da osude Rusiju.

U takvoj situaciji pojavile su se prve natruhe novog sustava u kojem će ruske sirovine i energenti završavati u Kini i Indiji, dok će australski minerali i plin biti preusmjereni u Europu. Promjene su započele još 2014., nakon ruske aneksije Krima, ali ruska invazija 24. veljače, događaje je još ubrzala.

Zoltan Pozsar iz Credit Suissea napominje da bi na kraju ovog rata američki dolar bi trebao biti mnogo slabiji i manje zanimljiv, a kineski renminbi puno jači.

Novotny objašnjava kako ovo nije prvi put da se pokušava stvoriti novi svjetski poredak, kada je o valutama riječ.

“Zemlje BRIC-a su već ranije pregovarale oko neke vrste monetarno bankarske unije što se na kraju nije dogodilo jer je riječ o valutama različite snage. Zaboravlja se da nije dovoljno napraviti sporazum, nije dovoljno napraviti blok. Monetarnih unija je u povijesti bilo više, tako da imamo dovoljno iskustva kako monetarne unije nastaju i propadaju”, objašnjava analitičar ističući kako se suvremene valute temelje na snazi ekonomija, a ne na političkoj volji.

Ističe kako Središnja banka Ruske Federacije ima više rezervi u zlatu od bilo koje druge središnje banke, oko 20 posto, ali to joj se nije pokazao plus u ovoj situaciji. .

“Ni zlatno pokriće koje je napušteno 70-ih godina prošlog stoljeća niti bilo koji drugi oblik političkog utvrđivanja vrijednosti valute ne može valutu učiniti vrijednom. Njezina snaga je isključivo u snazi njezine ekonomije. Kina je već mogla proglasiti svoju valutu konvertibilnom jer su 15-ak godina imali snažan rast, ali ipak to nije napravila. Što se tiče Ruske Federacija, SSSR nije nikad bio član MMF-a. Tek devedesetih oni su prihvatili sporazum iz Bretton Woodsa i prihvatili njegova pravila koje se naglašavala stabilnost valuta i definirala raspon manipulacije s tečajem”, objašnjava analitičar.

Bivša Jugoslavija je još 1945. godine pristupila Međunarodnom monetarnom fondu (MMF) i bila je jedna od osnivačica te institucije.

“Hrvatska baštini tu povijest monetarne odgovornosti još iz prvih poslijeratnih godina, odnosno Hrvatska nakon nasljednica SFRJ koja je bila jedina zemlja istočnog bloka koja je tada prihvatila pravila Bretton Woodsa. I to je nešto što čini monetarnu stabilnost zapadnih valuta dugotrajnom. Rusija ne može proglasiti konvertibilnost jer bi njezine rezerve već drugi dan bile potrošene, pa mi se čini da je taj san o novom svjetskom valutnom poretku još daleko od realizacije”.

Povećana potražnja za devizama

Nakon što su početkom ruske invazije na Ukrajinu europske burze doživjele strelovit pad i ušle u područje “medvjeda”, 8. ožujka su se počele oporavljati i sada ih već vidimo na razinama prije rata. Njihov oporavak je išao zajedno s padom cijena nafte na svjetskom tržištu. Znači li novi veliki rast cijena nafte i novi pad na burzama, o čijem rastu ovise i naše mirovine, pitali smo analitičara.

"Ne bih rekao da to ima puno veze. Njemački i europski indeksi rastu zato što poduzeća imaju narudžbe sve do kraja godine. I najava njemačke vlade da će naručiti opremu za vojsku u visini od 100 milijardi eura je povećala optimizam ulagača. Neka poduzeća se još nisu oporavila od pada, ali još više je onih koji imaju snažan rast, poput npr. Daimlera. Sve se više proizvode kamiona jer su narudžbe i vojnog i civilnog sektora jednostavno eksplodirale. Nakon najava o uvozu LNG-a dobro posluju i veliki proizvođači čelika. U svakom slučaju, razloga za brigu, barem u ovom trenutku nema", smatra analitičar.









Nakon ruske invazije na Ukrajinu, pojačala se potražnja građana za devizama. Potvrdila je to i Hrvatska narodna banka (HNB) koja kaže kako su banke od početka godine do 23. veljače fizičkim osobama prosječno dnevno prodavale 12,4 milijuna eura, a od 24. veljače do 18. ožujka 20,9 milijuna eura. Osjetilo se to i na tečajnici HNB-a, na kojoj kuna od početka rata u Ukrajini slabi prema euru pa je središnja banka prošlog tjedna opet, već drugi put u ožujku, intervenirala na deviznom tržištu, prodajom deviza, odnosno povlačenjem kuna iz optjecaja, a kako bi zaustavila daljnje klizanje domaće valute.

Na pitanje trebaju li se građani bojati daljnje devalvacije domaće valute Novotny odgovara da gotovog novca kuna nema u tolikom optjecaju da bi to ugrozilo tečaj.

"Hrvatska kuna je dobro pokrivena, stabilna, jedna od najboljih valuta u istočnoj Europi od zemalja koje nisu u eurozoni. HNB ima velike pričuve, koje se kreću oko 20 milijardi eura, koje štite naš tečaj. Kada uđemo u eurozonu onda će situacija biti drugačija, jer iza naše valuta stajati cijela eurozona", objašnjava.









Novotny ističe kako ne treba zaboraviti kako ovo nije uobičajena situacija.

“Građani su prestali vjerovati kuni i idu u sigurne luke i kupuju zlato i euro, jer razmišljaju hoće li se rat proširiti i doći do Hrvatske pa se kupuju konvertibilne valute za koje ljudi vjeruju da će opstati. To nije ništa čudno, uvijek se događa u ratnim vremenima, ali s obzirom na pričuve HNB-a mislim da se naši građani ne trebaju bojati kraha”, objašnjava Novotny.