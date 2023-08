Građane s kreditima ove jeseni čeka veliki šok. Glavna bankarica objasnila: ‘Sigurno će doći do porasta’

Ove jeseni očekuje se rast kamatnih stopa na štednju, ali i na stambene kredite o čemu je za Dnevnik Nove TV govorila direktorica Hrvatske udruge banaka Tamara Perko.

“Ako uspoređujemo podatke iz ove i prethodne godine vidimo da je rast kamatnih stopa na depozite bio na razini 0,95 posto. Ako gledamo kamatne stope na kredite, kod stambenih kredita je taj rast bio 0,81, a kod nenamjenskih 0,86. Dakle, vidimo da rast kamatnih stopa na depozite prati rast kamatnih stopa na kredite u Hrvatskoj”, kazala je Perko ističući kako je važna usporedba s međunarodnim tržištem.

"Ako gledamo kamatne stope ECB-a koje su zadnjih godinu dana narasle za 4,26 posto, primjećujemo da je ovaj rast u Hrvatskoj od ispod 1 posto puno blaži i usporeniji. I to je dobra vijest za nas", kazala je Perko.





Više kamate na štednju

Na pitanje koliko bi mogle porasti kamate koje primaju štediše, Perko odgovara kako će to odrediti svaka poslovna banka u skladu sa svojim poslovnim politikama.

“Međutim neke poslovne banke već jesu recentno povećale kamatne stope na depozite što se već i vidi u statistici HNB-a. A neke će to vrlo skoro učiniti. I o tome, naravno, obavijestiti svoje klijente”, pojasnila je.

Iako rast kamata na štednju veseli građane, rasti će i kamate na kredite što znači više rate za građane.

"Kod nekih vrsta kredita povezanost je direktna. Znači ako govorimo o stambenim kreditima koji su vezani uz NRS sigurno će doći do porasta kamatne stope zato jer je porast kamatnih stopa na depozite direktno vezan uz taj NRS koji je onda kamatna stopa za takve kredit. Kod onih koji imaju kredite ugovorene s fiksnom kamatnom stopom, a to je dvije trećine naših građana, do promjena neće doći", kazala je Perko.









Fiksne kamatne stope

“Trenutno se stambeni krediti daju s fiksnim kamatnim stopama. Promjenjiva kamatna stopa nažalost s obzirom na zakonski maksimum koji je određen – trenutno je 3,73, a od dugoročnijih EURIBORA je sama ta kamata veća, to znači da promjenjive kamatne stope više nisu u ponudi. Za sad su u ponudi krediti s fiksnom kamatnom stopom. I mi bi isto radije da građani imaju što više proizvoda u ponudi. Dakle, nadamo se da će uskoro te referentne kamatne stope početi padati i da se opet promjenjive kamatne stope mogu uvesti u ponudu pa onda da građani mogu birati što im je po volji”, zaključila je Perko.