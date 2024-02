Govori se da su oni najbolji poslodavci u Hrvatskoj: Opet su digli plaće i to na 1820 eura neto

Autor: Dnevno.hr

Jedan od najvećih maloprodajnih lanaca u Hrvatskoj ponovno je odlučio povećati plaće za nešto više od 2000 svojih zaposlenika. Bruto plaće su još od siječnja veće za devet posto, a to bi zaposlenicima dm-a trebalo mjesečno donijeti oko 150 eura neto povišice.

Kako je protekle godine prosječna neto plaća iznosila 167o eura, sa sadašnjom povišicom bi ona trebala biti oko 1820 eura. Uz to, dm je uvećao i naknadu za svako novorođeno ili usvojeno dijete te ona sad iznosi 1400 eura, piše Danica.hr.

Uz to, dm će svojim radnicima subvencionirati prehranu do 100 eura mjesečno, uz besplatno voće, a radnici mogu računati i na dvije godišnje stimulacije u visini prosječne mjesečne bruto plaće. Svojim zaposlenicima omogućili su dodatno zdravstveno osiguranje, jubilarne nagrade te darovne rođendanske kartice u vrijednosti od 79,63 eura. Uz to, i studentima je povećana satnica.

Možda je i to razlog što je dm 14. godina zaredom proglašen najpoželjnijim poslodavcem u Hrvatskoj, prema nezavisnom istraživanju portala MojPosao. Ovaj trgovački lanac djeluje u 14 europskih zemalja, a samo u Hrvatskoj imaju 178 prodavaonica.