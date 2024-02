Gotovo 100.000 Hrvata ima razloga za veselje: Njihove će mirovine rasti brže od inflacije

Stope inflacije u posljednje vrijeme padaju. Olakšanje je to za brojne građane, naročito one slabijeg imovinskog stanja. No, među njima su i umirovljenici, koji su uglavnom pošteno odradili cijeli svoj radni vijek, što im nije honorirano mjesečnim uplatama koje bi im bile dovoljne za život.

To bi se u Njemačkoj uskoro moglo promijeniti. Naime, ministar rada Hubertus Heil očekuje da će od ljeta, točnije od 1. srpnja, mirovine rasti brže od plaća. Nije to samo posljedica ispuhivanja inflacijskog balona, već i postignutih dogovora o povećanju plaća.

Fenix-magazin.de piše kako je prošle godine mirovina porasla za 5,86 posto na istoku te 4,39 posto na zapadu zemlje. Ove su razlike uvjetovane izjednačavanjem ekonomskog dispariteta nakon ujedinjenja Njemačke. No, inflacija ne poznaje povijest niti granice, pa su u cijeloj zemlji cijene prošle godine rasle za 5,9 posto. Gledajući godišnju stopu inflacije u siječnju, ona je već prepolovljena na 2,9 posto. Usklađivanje mirovina bi, pak, prema prvim procjenama trebalo iznositi 3,5 posto.

Osiguravanje razine mirovina

Uz to, zaposlenost je u Njemačkoj “na rekordnoj razini” pa se očekuje i dodatan prihod od doprinosa. Stopa doprinosa je još od 2018. godine na 18,6 posto, a ministar Heil očekuje da će tako i ostati. No, neke će se stvari ipak promijeniti. Za nekoliko tjedana bi trebala predstavljena nova mirovinska reforma, koja bi trebala osigurati značajniji rast mirovina u budućnosti.

U suradnji s ministrom financija Christianom Lindnerom, Heil radi na modelu koji bi trebao “trajno osigurati razinu mirovina”. O čemu je točno riječ, još uvijek nije poznato, no izvjesno je kako će se to postići bez dodatnog podizanja dobi za umirovljenje, što je bila sugestija nekih ekonomskih stručnjaka. No, utvrđeno je da bi bez ovakve reforme, mirovine u budućnosti znatno pale, čak i uz odlazak iz svijeta rada sa 69 ili 70 godina.

To se osobito tiče gotovo 100.000 Hrvata koji primaju njemačku mirovinu, prema podacima iz 2021. godine. Njihove mirovine ionako nisu visoke za njemačke standarde (oko 900 eura), pa bi im svaka promjena na bolje dobro došla, kao i svima ostalima koji češće ovise o dodacima i bonusima uz mirovinu.