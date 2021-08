Google najavio blokiranje ‘kolačića treće strane’: Evo kako brojni biznisi mogu nadoknaditi taj gubitak!

Autor: Dnevno.hr

Izdavače i oglašivače u Hrvatskoj, ali ne samo u Hrvatskoj već i u cijelom svijetu, već neko vrijeme muči jedan dosta veliki problem. Naime, Google, najveća svjetska tražilica i proizvođač jednog od najkorištenijih browsera na svijetu, je objavio da će do kraja 2023. u potpunosti blokirati korištenje third party cookiea, odnosno kolačića treće strane. A kada Google nešto odluči, obično ga prate i drugi browseri. Iako je Google rekao da će kolačiće praktički zabraniti do kraja 2023., veliki pomaci u ograničavanju korištenja kolačića dešavaju se svakog dana i to sve brže i brže. Appleov browser Safari već uvelike blokira takve cookie, a EU svakodnevno radi na unaprjeđivanju regulative tko, kada i uz kakva dopuštenja smije pratiti korisnike na internetu i po web-stranicama koje posjećuju.

S jedne strane, to je fenomenalna vijest za korisnike. Nakon godina nepoznanica i ponekih loših poteza sumnjivih aktera, ljudima se vraća kontrola nad vlastitom privatnošću na internetu. Manje će ljudi znati što radimo, čitamo i posjećujemo. S druge strane, manje će ljudi znati što radimo, čitamo i posjećujemo. Naime, iako svi držimo do svoje privatnosti i ne želimo da nas uhode nemoralne online kompanije, činjenica je da su kolačići promijenili način na koji koristimo internet. Tehnologija kolačića postala je toliko uznapredovala da su algoritmi bili u mogućnosti predviđati što će nas iduće zanimati i tako nam nuditi najbolje moguće tekstove ili proizvode kao iduću destinaciju na internetu. Hoće li, onda, s odlaskom kolačića internet zapravo postati malo gluplji? Manje koristan?

Zabrana korištenja kolačića će, potencijalno, negativno utjecati i na dva velika online biznisa. Teško bi moglo pogoditi online izdavače. Naime, do sada su se brojni portali oslanjali na praćenje korisnika putem kolačića kako bi čitateljima približili najzanimljiviji i najrelevantniji sadržaj. To ne samo da je korisnicima olakšavalo život jer bi čitali ono što zaista i žele čitati, već bi i portalima rasla čitanost te bi tako osiguravali da mogu producirati još bolji sadržaj. Pogodit će nedostatak kolačića i oglašivače koji su kroz godine razvili napredne sustave plasiranja najrelevantnijih oglasa korisnicima.

Zato, u idućih godinu-dvije brojni biznisi moraju pronaći način kako nadoknaditi gubitak kolačića. Jedna od tvrtki koja razvija nove tehnologije koje će se oduprijeti ovoj promjeni je i Midas mreža. Naime, već godinama Midas ulaže ogromne napore i financije u razvoj novih proizvoda i metodologija koje svakodnevno unaprjeđuju kako koristimo internet. Midas mreža najveća je content discovery platforma u regiji koju koristi više od 6 milijuna ljudi, prisutna je na više od 400 portala i svakoga mjeseca prikupi više od 10.000.000.000 preporuka.

Midas razvija nove tehnologije, među kojima su posebni algoritmi, napredna ciljanja publika i chatboti, kako bi dobio više rezultata za oglašivače i portale. Tako smo prepoznali i problem cookiea i krenuli raditi na rješenju koje bi moglo balansirati nedostatak kolačića koji će pratiti korisnike i pritom im osigurati apsolutno najveću razinu privatnosti moguću.

Naime, najnoviji proizvod koji Midas lansira u svoju veliku regionalnu mrežu jest NLP klasifikator. NLP, odnosno natural language processing razvijen je u polju lingvistike i umjetne inteligencije te koristi neuralne mreže kako bi omogućio računalima da u potpunosti razumiju jezike koje koristimo. NLP dopušta računalima da pročitaju tekst, shvate kontekst u kojem je tekst napisan i o čemu se zapravo radi, te zatim mogu koristiti tu informaciju koju su sami sebe naučili kako bi djelovali.

Ova tehnologija za sada se koristi samo u najnaprednijim primjenama poput automatskog kategoriziranja akademskih tekstova, najskupljim i najsofisticiranijim oglasnim mehanizmima i chatbotovima koji savršeno prirodno odgovaraju ljudima. Tech development odio Midasa prepoznao je ovu tehnologiju kao idealnu iduću nadogradnju našeg softvera.









Naime, Midas od sada svojim partnerima među oglašivačima i portalima omogućava korištenje NLP klasifikatora koji će prepoznavati članke koji korisnici čitaju. Ovaj model će oglašivačima dati nekoliko klasifikacija koje će im omogućiti da ciljaju kampanje po 3 različite taksonomije s čime poboljšavaju učinak svojih kampanja. S druge strane, ova tehnologija portalima omogućava, osim veće zarade od oglašivača koji mogu kreirati učinkovitije kampanje, da povećaju posjećenost. Naime, razmjena sadržaja iza koje stoje NLP klasifikator koji će prepoznavati slične članke postat će puno efikasnija i korisnici će lakše dolaziti do novog sadržaja koji će ih zanimati.

Uvođenje NLP klasifikatora u Midas mrežu jedna je od najnaprednijih tehnologija koja će biti dostupna na regionalnom izdavačkom i oglašivačkom tržištu. Sve to ne bi bilo moguće bez izuzetnog Midasovog development tima i sredstava EU fondova uz čiju pomoć je ova tehnologija razvijena.