GODINAMA GA SE POVEZIVALO S MESIĆEM! Bogati Slavonac vlasnik je Nexea i čuvene feričanačke vinarije

Autor: Iva Međugorac

Neke od njih itetako dobro znate, neki u svojem bogatstvu uživaju daleko od očiju javnosti. U našem novom serijalu upoznajte najbogatije Hrvate i ljude iz regije koji svoje milijune ulažu u našu zemlju

Zanese li vas kojim slučajem put do Našica, pa tamo poželite čuti ponešto o njihovim bogatašima, tada ćete zasigurno među prvim imenima čuti za ono Ivana Ergovića, vlasnika Nexe Grupe, koji za sobom vuče više nego zanimljivu poslovnu biografiju.

Naime, Ivan Ergović, čovjek je kojega se od devedesetih do danas povezuje s bivšim predsjednikom Stjepanom Mesićem. Početkom 1993. godine izbila je afera kroz koju se saznalo da je tadašnji šef Sabora, Stipe Mesić, bio umiješan u privatizaciju našičke cementare, a otkriveno je i da je Mesićeva kćerka Dunja htjela kupiti značajan dio dionica te tvrtke, što je potvrdio i sam Ergović.

Dionice otplatio iz dobiti

Prema njegovim riječima, početkom 1993., sreo je Mesića i ponudio mu da kupi dionice, ali kako se Stipe nećkao, dionice je ponudio njegovoj kćerki Dunji, koja je potpisala ugovor o kupnji dionica vrijedan milijun maraka, no, tvrdio je Ergović, ona je pod pritiskom javnosti – odustala od tog posla. Međutim, tvrdnje o Dunjinom odustajanju od dionica do danas se u javnosti uzimaju s podsmijehom i rezervom…

Ergović je također svojedobno priznao da je dionice otplatio iz dobiti Našice cementa, a kad je 1996. godine, Heidelberg cement dao ponudu Privrednoj banci Zagreb za otkup kontrolnog paketa dionica, odgovorili su svojom ponudom i uspjeli, uzeli su – novi kredit. Kako su nastojali otkupiti dionice od malih dioničara, Ergović se zadužio pa je postao većinski vlasnik s dugom od 13 milijuna eura. Inače, tvrtku je Ergović kontrolirao preko poduzeća Fiducia, koje je imalo oko 88 posto vlasništva Našicecementa, nakon čega su krenula mirenja i ulaganja.









Mesić mu je bio gost na proslavama sv. Vinka

U priču se, pak, 2000. godine uključila i policija, koja protiv Ergovića i dvojice njegovih suradnika podnijela kaznenu prijavu zbog sumnje da su od 1997. do 1999. godine za sebe pribavili imovinsku korist na račun Našice cementa. Prijavljeni su da su s računa matične firme plaćali fiktivna istraživanja i analize tržišta, pa se potom taj iznos – nakon što je prošao preko posrednika i off-shore kompanija kako bi se sakrio izvor novca – na koncu našao na njihovim privatnim računima.

Međutim, istraga je stopirana, a godinu kasnije Ergović je postao predsjednik Uprave Našicecementa, te je od 2003. godine na čelu Nexe grupe. Zanimljivo je da se Ergovićevo prijateljstvo s Mesićem, unatoč aferama, nije prekinulo. Štoviše, Stipe je godinama bio gost na proslavama svetoga Vinka u njegovim Feričancima u koje se njegov djed doselio iz okolice Sinja. Obitelj je posjedovala veliki vinograd s osam tisuća trsova, a od toga su se prema Ergovićevim riječima i prehranjivali.

On sam osnovnu školu pogađao je u rodnom selu nakon čega se zaputio na školovanje u Zagreb gdje je završio srednju strojarsko-tehničku školu, a nakon toga i Fakultet za strojarstvo i brodogradnju. Nakon studija na kojem se oženio i dobio djecu, Ergović ulazi u ozbiljnije poslove, no radišan je bio i u mladenačkim danima pa je tako preko student servisa radio u Končaru, no sa suprugom i trojicom sinova u glavnom gradu ne zadržava se dugo.









I Ergovićeva vina su na cijeni

Po povratku u rodni kraj zapošljava se u nekadašnjoj Tvornici cementa Našice gdje je prvo radio kao inženjer strojarstva, a zatim i kao šef službe strojarskog održavanja. Devedesetih ga radnički savjet imenuje glavnim direktorom poduzeća koje je bilo pred stečajem, a nakon toga niče i ona famozna afera s Mesićem s početka ove priče. U međuvremenu je Ergović postepljeno otkupljivao dionice da bi 2003. definitivno zasjeo na čelo Nexe grupe, poslovnog sustava od 30-ak tvrtki kako po Hrvatskoj, tako i po susjedstvu.

Našičani se i danas sjećaju kako je Cementara u svojim najboljim danima zapošljavala gotovo 3000 ljuudi te se bavila građevinom, proizvodnjom crijepa, vapna, betona, ali i vinarstvom, pošto je u Ferinčancima gazda Ergović kupio vinariju sa oko 200 hektara vinograda. Kao savjetodavce je doveo francusku tvrtku Bordeaux, pa ne čudi da i danas njegova vina dobro kotiraju na tržištu. Inače je sredinom 2000-tih bio član Inicijalnog kruga Demokratskog sabora Slavonije i Baranje Branimira Glavaša, a negdje u istom periodu najavljivao je širenje poslova na područje Bliskog istoka i Libije.

No, u vrijeme gospodarske krize i recesije, i radnici Nexe grupe našli su se u problemu pošto Ergović nije mogao vraćati dugove vjerovnicima koji su dobili njegov prijedlog reprograma obveznica Nexe grupe pa je pokrenut proces pretvorbe potraživanja u vlasnički udjel u kompaniji na što Ergović nije htio pristati. Odbio je ponudu Heidelberg cementa za kupnju kompanije, a sredinom 2013. godine u Nexe grupu je ušla takozvana predstečajna nagodba, no čini se kako su u međuvremenu ipak stali na noge.

Ergović danas u Zagrebu na Ksaveru ima stan u kojem su njegovi sino vi Stjepan, Josip i Ivan stanovali dok su bili na studiju, supruga je zaposlenica Našičkog Autocentra. Posjeduju kuću u Crikvenici, Ergović na putovanja ide svojim Audijem, a raskošna polja obilazi u svojem Touaregu.