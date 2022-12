‘GLEDAM TE SUMANUTE ŽENE I NE MOGU IM SE NAČUDITI!’ Hrvatici se gadi blagdansko ludilo: ‘Kakve samo gluposti vidim u kolicima’

Autor: L.B.

Početak prosinca je, kako se čini, građanima donio veće blagostanje nego prošle godine u isto vrijeme. U prilog tome govore povećani iznosi koje Hrvati planiraju izdvojiti za kupnju poklona.

Osim toga, kupovina im ove godine predstavlja veće zadovoljstvo, a porastao je i broj onih koji planiraju ići na skijanje.

To je pokazala anketa koju je proveo portal JaTrgovac i agencija Hendal, a prema kojoj ova blagdanska sezona neće razočarati, budući je jasno pokazala kako je smanjen broj građana koji će na kupnju božićnih poklona trošiti najmanje iznose, dok je istovremeno porastao broj onih koji će trošiti više za ovu namjenu.





Iznenađujući podaci

Iako prema anketi, svaki peti građanin ne planira kupovati božićne poklone, baš kao i prošle godine, broj građana koji će izdvojiti do 200 kuna za poklone, smanjen je za 5 posto, na sadašnjih 18,6 posto. Za razliku od toga, rastao je broj onih koji će za poklone izdvojiti do 500 kuna kojih sada ima 32,4 posto (+0,8 posto), do 1.000 kuna planira trošiti 21,3 posto građana (+3,2 posto), a više od 1.000 kuna izdvojit će 6,5 posto njih (+0,5 posto).

Interesantan je i optimizam kada je riječ o tome planiraju li građani potrošiti više ili manje za kupnju poklona u odnosu na prošlu godinu. Da će potrošiti manje kaže 38,6 posto građana, što je 2 posto više nego lani, dok je onih koji će potrošiti više ukupno 10,9 posto i njihov je broj narastao za 4,7 posto. Preostala polovica građana potrošit će isto kao i prošle godine.

No, tu je još jedan iznenađujući podatak. Naime, manji broj građana nego prošle godine svoju će božićnu kupnju poklona kupovati preko interneta. Izjasnili su se da će radije ići u šoping centre. Naime, kupnju dijela božićnih poklona preko interneta planira obaviti 49,9 posto građana, čak 9,3 posto manje nego u prošlogodišnjem prosincu.

Bolja potrošačka klima

Osim toga, poraslo je i zadovoljstvo kupovinom božićnih poklona jer sada 46,1 posto ispitanika navodi da im to predstavlja zadovoljstvo te je njihov broj u odnosu na lani narastao za 5,4 posto, dok je 7,9 posto manje građana kojima kupovina poklona predstavlja stres – njih je ove godine bilo 14,3 posto. Da im to predstavlja i stres i zadovoljstvo navodi pak 39,6 posto građana ili 2,5 posto više nego lani.

Istraživanje su tijekom studenog 2022. godine proveli Ja TRGOVAC magazin i agencija Hendal na nacionalno reprezentativnom uzorku građana Republike Hrvatske starijih od 18 godina. U sklopu istraživanja provedena je stratifikacija po šest regija i četiri veličine naselja uz slučajan odabir kućanstva i ispitanika unutar pojedinog kućanstva pri čemu je uzorak stanovništva uravnotežen prema spolu, dobi i obrazovnom statusu ispitanika.

‘Ove godine pazim malo više jer sam se prošle, iskreno, zaigrala’

Pitali smo neke građane koliko planiraju ove godine potrošiti na božićne poklone, a većina njih će ipak najviše potrošiti na poklone djeci. Odraslima, kako kažu, većinom idu bombonjere i piće.









Tako Nevenka (41), koja radi kao blagajnica u jednom trgovačkom lancu priznaje da će na poklone nećaku i kćeri izdvojiti do 400 kuna, dok će pri kupovini poklona za odrasle dijelom iskoristiti ono što ima već kod kuće, a još je uvijek zapakirano. Dijelom će nešto kupiti, no to neće, kako kaže, biti više od ukupno 200 kuna. “Ove godine pazim malo više jer sam se prošle, iskreno, zaigrala. Dječje igračke nisu baš jeftine, no njihovo je veselje važnije”, iskrena je Nevenka.

Davor (34), koji radi kao zaštitar ističe kako mu je dijete još uvijek malo da bi se doista veselilo božićnim poklonima, no izdvojit će ipak oko 150 kuna, dok će, kako kaže, za poklone roditeljima i prijateljima izdvojiti do 500 kuna. “Prištedim gdje mogu. Imam 9-mjesečnog sina koji još ne razumije pojam božićnih poklona. Nešto će dobiti, ali ništa skupo. Sa suprugom je ipak malo drugačije”, našalio se Davorin.

Predblagdansko ludilo i manija kupovanja zgadili su se studentici Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Jelena (22) tako tvrdi da “iz principa” ove godine na božićne poklone neće potrošiti niti kune. “Gledam te sumanute majke, žene, kraljice i ne mogu se načuditi kakve sve gluposti se nalaze u njihovim kolicima. Cijelo to blagdansko ludilo mi se gadi i jedva čekam kada će se sve vratiti u normalu”, kazala je revoltirano.









Na igračke – 6.000 kuna

Ipak, ima i onih koji neće ni malo štedjeti na poklonima. Da je tomu tako pokazuje i izjava prodavačice poznatog trgovačkog lanca koja je otkrila kako ove godine još nisu imali toliko novčanica od 1000 kuna kao što je to slučaj ovih dana. A najveću gužvu tek sada očekuju, u zadnjoj adventskoj nedjelji.

“Jedna je žena kupila igračaka za šest tisuća kuna. Nikad nismo prilikom plaćanja imali toliko novčanica od tisuću kuna kao ove godine posljednjih dana”, napomenula je. “Troši se dosta, kao da ljudi imaju neke zalihe koje troše. Baš sam s jednom gospođom koja je kupovala komentirala kako su nekad djeca za Svetog Nikolu dobila voće i slatkiše, a danas igračke od tisuću kuna.”

Usput rečeno, procjenjuje se da će ove godine pasti novi rekord u blagdanskoj potrošnji, što bi značilo više nego lani kada se u Hrvatskoj u prosincu potrošilo rekordnih 17,5 milijardi kuna.