GLAD, RAST CIJENA HRANE, RATOVI, ZDRAVSTVENA KRIZA… Crne prognoze za sljedeću godinu: Svijetu se ne piše dobro

Autor: Iva Međugorac

Novi soj omikron, inflacija, rast kamata, slom kineskog diva Evergrandea, kriza oko Tajvana, nastavak negativnog utjecaja Brexita, nova kriza eurozone i rast cijena hrane, sve to rizici su koji svjetskoj ekonomiji prijete u godini koja je pred nama javlja Bloomberg. Od početka pandemije koronavirusa u prvom tromjesečju prošle godine, ključna riječ u svim predviđanjima, na svim poljima zasigurno je neizvjesnost koja se ponajprije spominje u kontekstu zdravstva i ekonomije, pa je shodno tome u ovim nepredvidivim okolnostima teško reći što će se događati u 2022.godine, pošto nitko nije u stanju projicirati što će se s pandemijom događati u daljnjem periodu. Lani je upravo koronavirus svjetsku ekonomiju zavio u crno, no u ovoj godini zabilježen je određeni rast kojega guta inflacija, a veliki problem predstavlja usporavanje dobavnih pravaca, radi čega su brojne police trgovačkih lanaca ostale prazne.

Što će se dugoročno događati s novim sojem omikronom za sada nije poznato, no prema tezama niza stručnhjaka on je zarazniji od ranijih sojeva, no čini se da bi ipak mogao biti manje smrtnosan. Ukoliko se to uspostavi kao točno, svjetska ekonomija mogla bi se vratiti u normalno stanje kakvom smo svjedočili prije pandemije. Zatvaranja kojima smo svjedočili tokom prvih valova pandemije snažno su se odrazila na globalnu ekonomiju i gospodarske aktivnosti, a ako ih ne bude tijekom iduće godine tada se očekuje rast kojega bi trebala potaknuti veća potrošnj.

Bloomberg drži da bi redistribucija potrošnje mogla dovesti do povećanja procjene rasta sa 4,7 posto na 5,1 posto, međutim, nije nemoguće da se priča okrene u drugom smjeru. Pojava zaraznijeg soja nedvojbeno će se negativno manifestirati na globalnu ekonomiju. Čak i tri mjeseca povratka na najteže mjere, što je smjer u kojem je Velika Britanija već krenula, moglo bi svjetski rast u 2011.godini spustiti na 4,2 posto. U tom slučaju oslabila bi potražnja, a problemi s ponudom bi se konfinuirali, radnici bi ostajali bez posla, a nastavio bi se i kaos oko dostave proizvoda. Kinenski grad Ningbo u kojem je stacionirana jedna od najvećih svjetskih luka bio je ovog mjeseca u lockdownu, a to zasigurno nije dobar signal za nadolazeću godinu.

Američke projekcije početkom prošle godine predviđale su inflaciju od dva posto, umjesto toga dogodila se inflacija od sedam posto, a Bloomberg smatra kako je inflacija sada na vrhuncu te da bi u narednoj godini trebala početi padati pa tako sve do početka 2023.godine, kada bi trebala doći na razinu prije početka njenog rasta koji se odvio 2021.godine. Međutim, kako se sada doima na inflaciju bi mogao utjecati novi soj omikron, ali i dodatni rast plaća koji je u SAD-u već startao, dok bi istodobno tenzije u odnosima između Ukrajine i Rusije mogle rezultirati dodatnim rastom cijena plina. Paralelno s time, klimatske promjene nose ekstremnije vremenske prilike što bi se moglo odraziti na rast cijena hrane. Ipak, ne vode svi problemi do rasta cijena, već bi one radi nekih okolnosti ipak mogle padati.

Opasniji soj virusa mogao bi stopirati putnički prijevoz i dovesti do manjih cijena nafte, a najveći strah je da bi spoj ovih utjecaja mogao dovesti do stagflacije, što će centralne banke brojnih država uvesti u probleme. Jednom ov velikih opasnosti za svjetsku ekonomiju smatra se povećanje povijesno niskih kamatnih stopa koje definiraju centralne banke radi čega je važno pratiti djelovanje američkog FED-a. bolombergove su procjene da je na WWall Streetu S&P 500 indeks cijena dionica osjetno napuhan pa se strahuje od pucanja balona, dok cijene nekretnina u odnosu na najam opetovanu rastu te se smatra da su rizici koji se odnose na tržište nekretnina najveći još od perioda prije velike financijske krize iz 2008.godine. strahuje se da bi FED-ovo povećanje kamata u idućoj godini moglo rezultirati novom recesijom na početku 2023.godine. Naime, podizanje kamata FED-a stvara probleme ostatku svijeta. Kod podizanja kamata standardno jača i dolar, a to vodi do valutnih kriza u državama u razvoju. Neke su države ranjivije na takve šokove pa su tako primjerice 2013.i 2018.godine zbog toga značajno patile Argentina, Južna Afrika i Turska, dok Blommberg tom popisu dodaje Egipat i Brazil koji od toga najviše moraju strahovati tijekom iduće godine. Saudijska Arabija, Rusija i Tajvan najmanje su izložene tom riziku radi niskog duga i niza drugih ekonomskih parametara.

Kada je pak riječ o Kini, treba podsjetiti kako je u trećem tromjesečju ove godine kineska ekonomija stala s rastom, a problemi s velikom nekretninskom tvrtkom Evergrando, kao i česta zatvaranja uzrokovana korona virusom te redukcija energije rast su spustila na svega 0,9 posto, što je značajno manje od šest posto na što se na globalnoj razini naviklo od ove zemlje. Očekuje se da bi se energetska kriza iduće godine mogla ublažiti, ali druga dva problema Kinu bi i dalje mogla nastaviti mučiti. Pridoda li se restriktivnoj politici održavanja omikron, to bi u Kini moglo dovesti do novih zatvaranja. Tu je još i niska potražnja te manja mogućnost financiranja projekta građevina na što odlazi 25 posto kineske ekonomije, pa se stoga spominje dodatni pad, a Blooberg pak Kinezima predviđa rast od 5,7 posto, ali ako pande na tri posto udar bi se mogao osjetiti širom svijeta jer će izvoznici ostati bez velikih kupaca.

Kada je pak o Europskoj uniji riječ tada se spominje solidarnost među članicama državama koje podupiru europski projekt i aktivizam Europske središnje banke da pod kontrolom zadrži cijenu zaduživanja država, što je koristilo Europi da bezbolnije prebrodi korona krizu. Bloomberg je međutim u strahu da će i jedno, i drugo biti na kušnji iduće godine. Talijanski predsjednički izbori koji se održavaju u siječnju mogli bi potresti krhku vladajuću koaliciju, a francuskog predsjednika Macrona uoči travanjskih izbora napada desnica. Ukoliko euroskeptične snage stupe na vlast u vodećim europskim ekonomijama, to bi moglo uzdrmati europsko tržište obveznica te smanjiti političku potporu Europskoj središnjoj banci. Dođe li do drastičnijih promjena u eurozoni i to bi moglo dovesti do nove recesije te smanjiti europsku otpornost na eventualne nove udare. Uz to, EU i Velika Britanija nisu okončale svoje dogovore o protokolu o Sjevernoj Irskoj kojim se nastoji izbjeći kruća granica između Irske i Sjeverne Irske, a istovremeno pokušava sačuvati cjelovitost jedinstvenog tržišta EU.

Prema Bloombergovim procjenama, na temelju ranijih nesuglasica oko Brexita, moguće je da bi dogovor mogao propasti, a to bi dodatno smanjilo ulaganja te bi pogodilo britansku funtu, a ujedno podiglo inflaciju i smanjilo realne prihode. Ukoliko dođe do potpunog trgovinskog rata, to će dovesti do porasta cijena zbog novih, dodatnih davanja. Svjetske su Vlade tijekom pandemije značajna javna sredstva trošile za potpore poslodavaca i plaće radnika, a sada brojne žele stegnuti pojas te se procjenuje kako će globalno javna potrošnja u nadolazećem periodu pasti za 2,5 posto što je oko pet puta više nego što su iznosile mjere štednje koje su usporile oporavak od velike financijske krize iz 2008.godine.









Spomenuti treba i novu japansku vlast koja je najavila novi, veliki paket pomoći dok kinezi najavljuju pomoć ekonomiji nakon dužeg suzdržavanja od tog poteza. U SAD-u su prvi dio aktualne godine koristili za jačanje ekonomije, u drugom djelu godine to je reducirano, no očekuje se kako će se u 2022.godini nastaviti sa smanjivanjem. Historijski gledano glad je najbolji motiv za nemire, a spoj pandemije i vremenske prilike koje bi mogle prouzročiti rast cijena hrane na rekordnu razinu mogli bi se kontinuirati i naredne godine. posljednji rast cijena hrane doveo je do nemira na Bliskom istoku, a u toj regiji najranjivijim zemljama Bloomberg vidi Sudan, Jemen i Libanon. Kako se društveni nemiri rijetko događaju samo u jednoj zemlji nije isključeno da se to proširi širom regije. Eskalacija sukoba između Kine i Tajvana vodi do uključenja SAD-a, a rat među supersilama smatra se najgorim scenarijem. Blaže verzije u kojima se uvode samo restrikcije dovesti će do zamrzavanja odnosa međšu dvjema najvećim ekonomijama, ali i do kraha tajvanske proizvodnje poluvodiča koji su elementarni za proizvodnju elektroničkih i drugih proizvoda. U godini pred nama pažnju će plijeniti i izbori u Brazilu, koji se odvijalu u listipadu, također treba spomenuti i Tursku gdje za propast vrijednosti lire opozicija krivi predsjednikaa Erdogana, koji bi na izbore trebao 2023. godine.