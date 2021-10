GDJE IM JE BILA PAMET? Prvo su otjerali vozače i mesare, sad ih žele natrag: Nema ih tko voziti na posao, a za Božić bi mogli ostati bez purica

Autor: Dnevno.hr

Pitate se koja je najčešća riječ u britanskim medijima ovih dana? Bila bi to riječ “shortage”, odnosno nestašica jer nema dana da se neka struka ne požali na manjak radnika ili nestašicu materijala.

Da budemo iskreni, manjak materijala nakon pandemija je vidljiv svugdje u svijetu, ali kako je jedino u Velikoj Britaniji došao u kombinaciji s Brexitom, situacija je na Otoku puno gora nego u ostatku svijeta, piše Deutsche Welle.

Najviše nedostaje vozača kamiona koji bi robu dovezli do željene destinacije. Naime, prema nekim procjenama nedostaje čak oko 100.000 vozača kamiona koji bi gorivo dovezli do benzinskih crpki i robu i robu do supermarketa.

Dok Velika Britanija, poput Njemačke muku muči s činjenicom što svake godine u mirovinu ode više vozača nego se prijavi za taj posao. dodatan problem im stvara činjenica što se zbog Brexita i pandemije na tisuće europskih vozača posljednjih godina vratilo doma. I ne namjeravaju se vratiti, usprkos tisućama viza koje je Vlada Borisa Johnsona odobrila za upravo taj sektor.

Sve praznije police u trgovinama

Britanci su oduvijek bili poznati po svom humoru, pa su sad i trgovinski lanci poput Tescoa na police na kojima inače stoji roba počeli postavljati fotografije s artiklima koji nedostaju.

Naime, police u trgovinama su sve praznije, a najviše nedostaje voća i povrća, jer je riječ o robi koja se ne može predugo skladištiti pa je nemoguće stvarati zalihe za dane kada lanci opskrbe ne funkcioniraju baš najbolje. Pa se tako dogodilo da su u mnogim trgovinama fotografije s voćem i povrćem zamijenile pravu robu.

Problem s vozačima utječe i na druge radnike jer nema ni vozača autobusa koji bi radnike odveli na posao. Osim što ih nedostaje, mnogi odlaze voziti kamione jer su poslodavci pritisnuti nestašicama znatno povećali plaće vozačima teretnih vozila.

Strukovna udruga vozača autobusa govori kako je u Velikoj Britaniji trenutno nepopunjeno preko 4.000 radnih mjesta te su neke autobusne linije već ukinute ili prorijeđene.









Nedostaje i mesara, a Udruga uzgajivača svinja je već upozorila da je zbog manjka radnika u klaonicama i pogonima za preradu mesa proteklih tjedana bila prisiljena usmrtiti i na samim farmama uništiti preko 120.000 zdravih životinja koje nije imao tko zaklati i preraditi.

Nakon što su peradarske farme zaprijetile da bi za Božić moglo nestati purica, Vlada je ipak reagirala i odobrila izdavanje gotovo 6.000 viza za radnike u preradi mesa.