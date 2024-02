Frizerka otvorila dušu i zavapila: ‘Ovo je kap koja je prelila čašu, tjeraju me raditi na crno’

Autor: Ivana Jurišić

Među tisućama Hrvata koji su od 2013. godine napustili Lijepu našu veliki je broj obrtnika koji su pod pritiskom visokih cijena i komplicirane državne birokeracije sreću odlučili potražiti u zapadnoj Europi.

Dosta je među njima frizerki koje su vani odlučile otići zbog niskih plaća koje su u Hrvatskoj u ovom zanimanju među najnižima u EU.

Naime, odlazak frizeru se u zapadnoj Europi tretira kao luksuz i cijene su izrazito visoke, te kvalitetni frizeri mogu zaraditi i dva puta više nego u našoj zemlji. Kada se tome dodaju napojnice, može se zaraditi i tri puta više. Na žale se samo radnici, već i vlasnici salona čiji su troškovi od ulaska Hrvatske u eurozoni višestruko porasli.

Cijene nisu prestale rasti

“Otkako je Hrvatska ušla u eurozonu cijene nisu prestale rasti. Neki dan sam opet ostala u šoku kada sam vidjela novi račun od banke, cijene za transakcije su u mjesec dana porasle 100 posto. Kao da to nije dovoljno, nekoliko dana poslije me je iznenadila knjigovotkinja kada mi je rekla da diže cijene za 25 posto plus 20 eura po transakciji”, govori nam zagrebačka frizerka koja je za potrebe ovog teksta htjela ostati anonimna.

“Banka je istu stvar napravila prije godinu dana, a ovo posljednje poskupljenje samo je kap koja je prelila čašu. Sada plaćam nekoliko puta više nego prije što sam plaćala prije nego što je Hrvatska ušla u eurozonu”, dodaje. Veliki šok je doživjela u dvanaestom mjesecu kada je dobila pismo od svojih dobavljača da opet diž cijene.

“Kada smo prešli na euro dobila sam obavijest svih svojih dobavljača robe da cijene idu gore s 1. siječnjom. U isto vrijeme nama su stavili zabranu dizanja cijena i inspekcija je brutalno kažnjavala sve one koje su dizali cijene, pa makar to bio samo jedan euro. Sada su opet napravili istu stvar kada je prestala obeza dvojnog iskazivanja cijena”, otkriva frizerka.









Novi udarac obrtnicima

“Sada se opet šuška da će i režije opet ići gore, što bi bio još jedan udarac obrtnicima. Nadam se samo da se neće dogoditi ista stvar koja se dogodila na početku ruske invazije na Ukrajinu kada su mi cijene struje i grijanja u dva mjeseca skočile sa 500 na 1500 kuna”, kaže.

Za sebe kaže da je napravila najveću grešku kada nije postepeno dizala cijene od uvođenja eura, već je čekala dok situacija nije poslala nepodnošljiva.

“Prija dva tjedna sam sjela za stol i opet zapisala sve cijene da vidim koliko je sve pokupilo u ovih godinu dana otkako smo uveli euro. Zbrojila sam sve svoje troškove i shvatila da na bojanjima kose nakon poskupljenja materijala nemam nikakvu zaradu”, objašnjava.









Previše birokracije

Smeta joj i prevelika birokracija zbog koje svaki dan nakon posla mora provesti dva sata za računalom. “Previše je tu papirologije, za svaku boju moram napisati kada su došle, kada sam ih potrošla.

Problem su i računi s kojima treba biti jako pažljiv jer vam se inače lako može dogoditi da isti račun platite dva puta. Neki dan sam tako dobila opomenu da nisam oplatila smeće, ali kad sam pregledala svoju evidenciju jasno sam vidjela da je račun plaćen”, žali se naša frizerka dodajući da joj je ponekad stvarno puna kapa svega.

“Došla sam do zaključka da je najbolje onima koji rade na crno i koji rade po jer ne plaćaju ništa i nije ih briga za ništa, već njima ostaje zarada”, zaključuje naša frizerka.