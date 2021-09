(FOTO) ‘GENERACIJAMA BOLJE’: Nova reklamna kampanja za Gavrilović

Autor: Dnevno.hr

Zahvaljujući dugogodišnjoj postojanosti i stalnom trudu, Gavrilović proizvodi su jedan od najjačih hrvatskih brandova. Dokaz njihovoj kvaliteti i prihvaćanju svih generacija jesu brojna priznanja i osvojene nagrade, a među posljednjima je i Coolest Brands Awards, u kojem je generacija Z proglasila Gavrilović najcool brandom u kategoriji salama. Tako tvrdi neovisno istraživanje provedeno od strane agencije Ipsos, kojim su također dobivena i saznanja o najvažnijim aspektima ”Z” načina života kao što su medijske navike, korištenje pametnih telefona, različitih aplikacija, odluke o kupnji određenih brandovima, stavovi o istima…

Fejs generacija, iPhone generacija, Gen Z… Sve su to imena za mlade koji su, kako se kaže, prije naučili koristiti miš nego žlicu. Ipak, u svoj pretežito digitalni svijet, odlučno puštaju i prihvaćaju one koji njeguju tradiciju, odnosno one koji znaju kako ju servirati za moderno doba i vrijeme pred nama.

“Mi osjećamo potrebe svakog potrošača i prepoznajemo da će u vrlo skoroj budućnosti upravo nadolazeće generacije činiti temelj potrošačke baze svih prehrambenih brendova. Imajući to na umu, uz poslovnu misiju i viziju koje uvijek teže (naj)boljem, kreirana je nova Gavrilovićeva kampanja ‘Generacijama bolje'”, kažu u tvrtki “Gavrilović”.

Kampanja se obraća primarno generaciji Z slaveći njihov pogled na svijet koji ih okružuje, koristeći audio vizualni izričaj iznjedren na vlastitim pravilima, kulturi i stilu života.

Okosnicu kampanje čini brand film. Uspješnom suradnjom stvoren je svojevrsni manifesto Generacije Z ali i samog Gavrilovića. Kampanja ovih dana kreće u Hrvatskoj, a možemo ju očekivati na svim linearnim i digitalnim kanalima.