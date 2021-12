(FOTO) ĆORIĆ BAŠ ZNA IZABRATI POSJET: Ministar obišao destileriju hrvatskog proizvoda koji je proglašen najboljim na svijetu

Autor: M.P.

Danas je u Zagrebu ministar gospodarstva i održivog razvoja Tomislav Ćorić posjetio destileriju Old Pilot’s u kojoj se proizvodi hrvatski džin, koji je osvojio brojna međunarodna priznanja i u Londonu je proglašen najboljim na svijetu.

Ministra Ćorića u obilasku su dočekali osnivači i vlasnici tvrtke, Hrvoje Bušić i Tomislav Anadolac te članovi Savjetodavnog odbora predvođeni predsjednicom Leonor Stjepić.

„Ova uspješna poduzetnička priča kreće od trenutka kad su mladi ljudi htjeli napraviti premium proizvod i pritom stvorili najbolji džin na svijetu. Zaista je velik uspjeh postati broj 1 u svijetu i to još s proizvodom koji nema gotovo nikakvu tradiciju u Hrvatskoj. Ovakav uspjeh treba poslužiti svim budućim poduzetnicima kao inspiracija“ izjavio je ministar Ćorić.

U četiri godine poslovanja, od čega su posljednje dvije obilježene pandemijom koronavirusa, tvrtka Duh u boci d.o.o. je s brendom Old Pilot’s postigla nekoliko velikih uspjeha. Iako su mlada tvrtka, trenutno su u procesu transformacije iz lokalne mikro destilerije u globalnog proizvođača. Želja im je postati jedan od vodećih proizvođača na svjetskom tržištu, a trenutno izvoze na njih 7. Do danas su osvojili 17 uglednih međunarodnih nagrada za Old Pilot’s, a samo ove godine osvojili su dvije zlatne medalje. Zadnje tržište na koje su nedavno ušli je englesko, gdje su prisutni i u jednom od najprestižnijih restorana u Londonu.

„Želja nam je staviti Hrvatsku na svjetsku kartu premium proizvođača jakih alkoholnih pića. Ponosni smo što unatoč izazovnim godinama uspijevamo ostvariti godišnji rast od 30% do 40%. U već spomenutom procesu transformacije naše tvrtke, iznimno važnu ulogu ima naš međunarodni Advisory Bord, a jedna od članica je i gospođa Tessy de Nessau, uspješna poslovna žena i poduzetnica te bivša Princeza od Luxembourga. Savjetodavni odbor nam je od iznimne važnosti zbog internacionalizacije poslovanja na kojoj intenzivno radimo“ naglašava Tomislav Anadolac, suvlasnik tvrtke Duh u boci.