FINANCIJSKE NEVOLJE MAMIĆEVE KĆERI: Zbog dugovanja od stotinjak kuna za vratom joj pušu ovrhe

Autor: Iva Međugorac

Ovih se dana u javnom prostoru i na društvenim mrežama ponovno oglasio međugorski reformator hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić koji proziva pravosudni sustav i njegove aktere.

Dok Mamić stariji otvoreno putem ‘fejsa’ komunicira sa svojim simpatizerima pa i kritičarima, njegov brat Zoran Mamić već neko vrijeme ne istupa u javnom prostoru. Obitava u Hercegovini, obilazi nogometne utakmice, druži se s nekolicinom prijatelja, no trenutno mu odgovara držati se podalje od kamera i reflektora.

No, od kamera zato ne bježi Zoranova bivša supruga Vanja Horvat koja slovi za najatraktivniju baku u državi. Poznato je kako je njihova kćerka Nina početkom 2019.godine rodila kćerku Vitu koju je dobila s reperom Jopom s kojim je u međuvremenu raskinula vezu.

U međuvremenu je i otac Zoran u svibnju prošle godine postao otac jedne djevojčice s partnericom Senkom Mandić, a kako nekadašnji Dinamov trener o svojem privatnom životu nikada nije previše javno govorio o njegovoj se djeci niti ne zna previše.

Otkriva međutim sudska oglasna ploča iz konca kolovoza ove godine financijske probleme mlade Nine Mamić koju je ovršila Vodoopskrba i odvodnja i to zbog nepodmirenih računa od svibnja do srpnja prošle godine za stan na maksimirskom Dobrom dolu. Mamićeva kćerka za vodu duguje 500-tinjak kuna, a osim toga ovrha joj za vratom puše i zbog dugovanja AJ Hrvatska telekomu radi dugovanja od 800 kuna.