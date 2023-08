Filipović dao savjet narodu koji kuka zbog cijena: ‘Ja takav odojak nikad ne bih kupio’

Autor: N.K

Ministar gospodarstva Davor Filipović gostovao je na RTL televiziji gdje je govorio i cijenama u trgovinama, zabrani rada nedjeljom, ali o aferu HEP koja se dogodila prije dva mjeseca, a koju je, kako se čini, preživio.

Na pitanje što može Vlada učiniti po pitanju drastičnog rasta cijena, Filipović kaže.

“Kad pogledate što je Vlada radila u proteklih godinu dana, onda možete vidjeti da smo ograničili cijene energenata, goriva, električne energije i plina. Stvorili smo predvidiv okvir u razmjerima najveće energetske krize koja se dogodila da bi naši poduzetnici mogli poslovati. To daje rezultate u kontekstu života naši građana. zamislite da je cijena energije 60 posto skuplja kao što je u Sloveniji, ali to se nije dogodilo zbog intervencije Vlade”, rekao je Filipović.





Cijene u dućanima

“Kako zaustaviti rast cijena hrane”, pitali su novinari, a Filipović kaže kako se dio trgovaca ne ponaša odgovorno.

“Što se tiče cijena u trgovačkim lancima moramo se svi odgovorno ponašati. Ako Vlada napravi sve onda se očekuje odgovorno ponašanje od strane trgovačkih lanaca i proizvođača hrane. Kod dijela trgovaca sigurno je izostalo to odgovorno ponašanje. Vlada je napravila sve što smo mogli napraviti”, rekao je Filipović.

“Svi moraju podnijeti teret ove krize, nije dobro gledati u vremenu krize što više novaca zarađivati preko leđa hrvatskih građana. A to je ono što radi dio poslovnih subjekata”, rekao je Filipović.

Kila i pol odojka za 60 eura

“Vidjeli smo da je kilo i pol odojka 60 eura. Kako si građani to mogu priuštiti”, pitali su ga.

“Ja takav odojak nikad ne bih kupio. Dio ljudi uopće ne pita koja je cijena. Najbolju poruku trgovcima, a i proizvođačima hrane – onom dijelu njih koji neopravdano dižu cijene mogu poslati hrvatski građani – da neće kupovati više te proizvode – da će se suzdržati od određene potrošnje i da će otići kod trgovaca koji su korektni”, rekao je Filipović.









Ne smatra da su sajamski dani zaobilaženje zakona

“Zakon o trgovini – dopune smo uveli da bismo omogućili našim građanima, posebno onih 86.000 žena koje rade u trgovini jedan kvalitetan balans između poslovnog i obiteljskog života. Ovdje smo išli prema trgovini, to je bio program HDZ-a na prošlim izborima. To je jako dobro jer će omogućiti ljudima da vrijeme kvalitetno provedu s najmilijima.

Sajamski dani? To nije zaobilaženje zakona, predvidjeli smo to u Zakonu – prigodna prodaja. To je ciljano ostavljeno da čelnici jedinica lokalne i područne samouprave mogu proglasiti sajamske dane. Na Velikoj Gospi imate različite štandove i prodaju. Ono što Zakon govori je prigodna prodaja se organizira za određeni sajam, priredbu ili manifestaciju”, rekao je Filipović.

Kaže kako inspektorat još nije naplaćivao kazne, ali da to ne znači da neće. Također, dotaknuo se i činjenice da se kruh prodaje na benzinskim crpkama. Kaže kako ne razumije što se to ne može kupiti u 6 dana u tjednu da se baš nedjeljom mora.

“Benzinske pumpe – dio njih je i dosad imao prodaju pekarskih proizvoda u svom asortimanu. Ne vidim da se tu događa nešto posebno. Ne vidim što to ne možemo kupiti u 6 dana u tjednu da baš nedjeljom moramo kupovati kruh ili ići u trgovinu. Sve se to može napraviti u danima prije. Treba se vratiti na svrhu – da obitelji provode vrijeme skupa…”

Što se tiče afere HEP, smjene se ne boji

“Sve što sam radio dosad radio sam pošteno i časno i tako ću nastaviti u budućnosti. Bio sam sedam sati prisutan na Odboru za gospodarstvo gdje sam odgovorio do sitnih detalja na sva pitanja. Jesam li o smjeni razgovarao s premijerom Plenkovićem? Ne.”

Upitan je i o tome treba li otići šef HEP-a.

“O tome što će se događati što se tiče HEP-a o tome će donijeti odluku Vlada. Nitko me nije zvao, ni DORH, ni USKOK, ako bilo tko bude zvao jer je to dužnost svakoga. Nemam što kriti. Meni je u cilju i interesu kao i cijeloj Vladi da se do najsitnijeg detalja sve oko HEP-a razjasni”, rekao je Filipović.