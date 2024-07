Evo gdje završe ručnici s plaža: ‘Tko prije urani, ima mjesto, a tko duže spava, nema mjesto’

Autor: M.D.

S porastom dolazaka i noćenja turista, poglavito iz Češke, Poljske te Bosne i Hercegovine, Općina Gradac, na samom jugu Splitsko-dalmatinske županije odlučila se boriti protiv pošasti koja je primjetna na sve više hrvatskih plaža.

Naime, turisti su stekli ružni naviku “rezervirati” svoj dio plaže ostavljanjem ručnika u rano jutro. No, komunalni redari obilaže plaže do sedam sati ujutro i muču sve ručnike ostavljene na plaži. Neki idu toliko daleko da ostavljaju čak i šatore. “Ovdje ima od šatora, ležaljki, ručnika, deka, dušeka, svega. Doslovno svega se nađe na plaži”, rekao je za Dnevnik.hr komunalni redar Karlo Vištica.

Oni koji su ostali bez svog ručnika mogu ga pronaći u komunalnom poduzeću. Pritom će platiti kaznu od 66 eura. No, mnogi se pitaju koliko to ima smisla, jer su ručnici na obližnjim štandovima puno jeftiniji. “Pa imali smo jedan slučaj gdje je gospodin došao po stvari, tražio je nazad, platio je kaznu za to. Odveli smo ga u Drvenik na skladište, izabrao je svoje stvari i to je to”, rekao je Vištica.

Na ručnicima će ležati psi

No, skladište je prekrcano, pa svi ručnici i druga oprema za plažu odlaze u azil za napuštene pse. “To nama puno znači sad u zimskim vremenima kad dođe, životinje će imati puno udobniji smještaj, imat će puno kvalitetniji život nego što bi bez toga morali i mogli. Tako da nam to puno znači”, rekao je Marijan Samardžić iz udruge Buddy.

Krajem ljeta, ručnici s plaže će završiti u prihvatilištima za napuštene životinje diljem Hrvatske. “Umjesto da bacamo, šaljemo da budu bar malo svrsishodniji”, rekao je Matko Burić, načelnik Općine Gradac, dodajući da se jako puno toga nakupi nakon sezone i da to šalju u kamionima.









Tako se malo mjesto bori protiv navike sve većeg broja turista, koji očito ne mare što će biti s njihovim ručnicima. “‘Ko prije urani, ima mjesto. ‘Ko duže spava, nema mjesto”, kroz smijeh kaže turist Isak iz BiH.