EVO GA! STIGLE SU STROŽE MJERE! U naše zrakoplove odsad se može ući samo s maskama, i to POSEBNOM VRSTOM!

Autor: S.P.

Hrvatska zrakoplovna kompanija Croatia Airlines objavila je na svojoj Facebook stranici da je od utorka, 30. ožujka, na svim njihovim letovima dozvoljeno korištenje samo zaštitnih medicinskih maski.

To znači da obične pamučne maske više nisu dovoljno i putnici ih ne mogu koristiti u zrakoplovima.

Objavili su kako putnici moraju imati medicinske (kirurške) maske za lice te filtrirajuće polumaske (FFP2, N95 ili KN95 bez ventila), piše na Facebooku.

Na stranicama Croatia Airlinesa objavljena su dodatna pravila, a to su da je na svim letovima te kompanije obvezno nošenje maske preko nosa i usta, viziri i marame nisu dopušteni kao zamjena za pokrivala za lice na letovima, a djeca do šest godina nisu obvezna nositi maske za lice. No, ako iz zdravstvenih razloga netko ne može nositi masku za lice, mora imati liječničku potvrdu kao i negativan test na COVID-19.