EUROWINGS SREZAO LINIJE PREMA ZAGREBU: Zagrebačka zračna luka ovim potezom izgubila čak 15.480 sjedala

Njemački niskotarifni avioprijevoznik, Eurowings, član Lufthansa grupe, od početka ove godine drastično je srezao broj letova prema Zagrebačkoj zračnoj luci.

Njemački Eurowings zbog smanjene je potražnje drastično srezao broj letova prema zagrebačkoj zračnoj luci već s početkom nove godine. Iako su siječanj i veljača već tradicionalno dva najlošija mjeseca u godini što se tiče zračnog prometa u Hrvatskoj ali i regiji, no ove godine, baš kao i prethodne, na potražnju dodatno nepovoljno utječe i sama pandemija koronavirusa u Europi i svijetu, piše Croatian Aviation.

Eurowings je zbog toga otkazao brojne polaske prema odnosno iz Međunarodne zračne luke Zagreb. D

Talo je na liniji Stuttgart – Zagreb – Stuttgart posljednji let obavio 09. siječnja ove godine, a do 07. veljače nema redovnih letova između dva grada. U navedenom razdoblju otkazano je 14 povratnih letova što je ukupno 4.368 sjedala manje prema odnosno iz Zagreba.

Opet prolongirana linija za Prag

Na liniji Köln – Zagreb – Köln Eurowings prometuje uredno, dva puta tjedno, no otkazani su pojedini letovi u tjednu, njih čak 10, što je 3.120 sjedala manje od planiranog!

Zrakoplovi na liniji između Dusseldorfa i Zagreba posljednji su put prometovali 28. prosinca 2021., svi letovi za siječanj i veljaču su otkazani a prvi sljedeći let najavljen je za 01. ožujka. Na 17 otkazanih rotacija Zagreb je izgubio dodatnih 6.120 sjedala.

Četvrta linija, ona između Praga i Zagreba, trebala je započeti s prometovanjem u zimskom redu letenja ove godine no to se ipak nije dogodilo. Eurowings je na ovoj liniji već nekoliko puta prolongirao početak operacija, a trenutno je prvi let najavljen za 08. ožujak. Ukupno je otkazano 6 rotacija planiranih za siječanj i veljaču što je dodatnih 1.872 sjedala manje.

Na četiri međunarodne linije Eurowings je u razdoblju od početka godine do ožujka otkazao ukupno 47 povratnih letova, čime je Zagreb izgubio čak 15.480 sjedala.









Broj izgubljenih sjedala je razmjerno mali kada se stavi u usporedbu s otkazanim letovima Ryanaira kojih je značajno više. Naime, irski je avioprijevoznik u razdoblju od početka siječnja do kraja veljače otkazanim letovima iz prodaje povukao više od 45 tisuća sjedala prema odnosno iz Međunarodne zračne luke Zagreb.