Europska središnja banka poslala važno upozorenje

Autor: Dnevno.hr

Europska središnja banka (ECB) zadržala je kamatne stope u eurozoni na važećoj razini, uz upozorenje da bi stroga monetarna politika mogla predstavljati i rizik po ionako slabašan gospodarski rast.

Potvrdili su tako kamatnu stopu za refinanciranje banaka od 4.5 posto i kamatnu stopu na prekonoćne depozite banaka od 4.0 posto.

Za prekonoćne pozajmice komercijalne banke plaćat će i ubuduće kamatu od 4.75 posto. Banka je u srpnju 2022. pokrenula ciklus zaoštravanja monetarne politike kako bi obuzdala inflaciju, podigavši kamatne stope do rujna 2023. za 4.5 postotnih bodova. Na sjednicama u listopadu i prosincu zadržali su ih na važećoj razini, uz obrazloženje da inflacija slabi.

Poslali upozorenje

Istaknuli su da slabljenje inflacije odražava visoku razinu cijena energije u 2022. godini, ali cijene rastu sporije i kada se izuzmu hrana i energija, naglasili su, zaključivši da su podignute kamatne stope pretočene u postrožene uvjete financiranja. “Strogi uvjeti financiranja prigušuju potražnju, a to pomaže u smanjivanju stope inflacije”, stoji u priopćenju.

Upravno vijeće ponovilo je da bi važeće kamatne stope trebale odigrati “značajnu” ulogu u spuštanju inflacije na ciljanu razinu ako ih banka dovoljno dugo zadrži na toj razini. Ponovili su i da će u budućim odlukama voditi računa da kamatne stope budu “dovoljno restriktivne”, i to “sve dok bude potrebno”.

U prosincu ECB je prognozirao da bi se stopa inflacije već u 2025. trebala spustiti posve blizu ciljanoj razini i iznositi 2.1 posto. U 2026. trebala bi kliznuti ispod te razine i iznositi 1.9 posto, izračunali su. ECB cilja stopu inflacije od dva posto.

Najnoviji podaci “potvrđuju procjenu o izgledima za inflaciju u srednjoročnoj perspektivi”, do 2026., zaključili su na sjednici. ECB je u prosincu prognozirao i slabi rast gospodarstva eurozone u kratkoročnom razdoblju, za 0.8 posto u 2024. i za 1.5 posto u 2025. i 2026. “I dalje pretežu rizici koji bi mogli zakočiti gospodarski rast”, konstatira banka u priopćenju, istaknuvši da bi “gospodarstvo moglo rasti slabije no što se očekivalo ako monetarna politika poluči snažnije efekte no što se očekivalo”.