Europska središnja banka opet digla kamate: Što to znači za kredite, minuse i štednju

Autor: Ivana Jurišić

Europska središnja banka (ECB) je na prošlotjednoj sjednici opet podigla svoje tri ključne stope, za 0,25 postotnih bodova (25 baznih bodova) tako da sada iznose 3,5 posto, 4 posto te 4,25 posto.

Cilj ECB-a je spustiti inflaciju na dva posto do 2025. godine. S obzirom da je prosječna inflacija u eurozoni sada oko šest posto, teško je povjerovati da će prestati s dizanjem u dogledno vrijeme. Čak je i američki Fed koji na svojoj prošloj sjednici nije dizao kamate, objavio kako će do kraja godine dizati kamate još barem dva puta kako bi spustili inflaciju koja je i u SAD-u još uvijek veća od planiranih dva posto.

Za razliku od SAD-a koji bilježe rekordnu nezaposlenost i čija je ekonomija u prvom kvartalu rasla za 1,3 posto, eurozona je nakon dva uzastopna kvartalna pada BDP-a ušla u tehničku recesiju.





Smanjiti inflaciju na dva posto

Dizanje kamata znači i da će građani skuplje plaćati kredite i minuse. Iz ECB-a pak smatraju kako je to cijena koju vrijedi platiti ako će se vratiti kroz smanjenu inflaciju.

Hrvatski građani, osobito oni koji imaju stambene kredite s varijabilnom kamatom, nisu toliko sretni zbog odluke ECB-a.

Naime, u travnju 2023. prosjek kamatnih za nenamjenske i ostale eurske kredite u hrvatskim bankama je iznosio 5,47 posto, što je u odnosu na travanj 2022. rast od 0,84 postotnih bodova. Za stambene kredite prosječna kamatna stopa u travnju ove godine je iznosila 2,99 posto što je na godišnjoj razini rast od 0.8 postotnih bodova. Kod kredita na osnovi prekoračenja po transakcijskim računima prosjek kamatnih stopa u travnju 2023. iznosio je 5,30 posto, što je smanjenje od 1,84 postotnih bodova.

Iz Hrvatske udruge banaka (HUB) na naše pitanje kako će se rast kamata od strane ECB-a odraziti na kredite, minuse i kamate na štednju hrvatskih građana, odgovaraju kako u ovom trenutku nije moguće precizno predvidjeti daljnje kretanje kamatnih stopa.

“Unatoč rastu kamatnih stopa na međunarodnim tržištima važno je istaknuti da su efekti uvođenja

eura u Hrvatskoj i dodatno povećanje likvidnosti doveli do toga da kamatne stope rastu blaže u

odnosu na druge države euro područja, a posebno u odnosu na one koje nisu i ne namjeravaju uvesti

euro kao službenu valutu”, izvještavaju iz HUB-a i dodaju kako statistički pokazatelji kamatnih stopa kreditnih institucija za najvažnije vrste kredita odobrenih kućanstvima i nefinancijskim poduzećima većinom pokazuju trend rasta od druge polovine 2022., s iznimkom kredita na temelju prekoračenja po transakcijskim računima i kredita odobrenih po kreditnim karticama.

“Kod kredita na temelju prekoračenja po transakcijskim računima i kredita odobrenih po kreditnim karticama se nastavlja višegodišnji trend smanjivanja prosjeka kamatnih stopa“, kažu.









Skuplji gotovinski krediti

Iz Erste banke su nam odgovorili kako su kamate na kredite u njihovoj banci rasle, a kako će ovisno o odlukama ECB-a nastaviti rasti i dalje.

“Kamatne stope na nove stambene kredite su od 1. siječnja usklađene s vrijednostima novog promjenjivog parametra, šestomjesečnog EURIBOR-a. One se, ovisno o modelu stambenog kredita, kreću u rasponu od 2,90 do 3,74 posto, što predstavlja povećanje od 0,5 postotnih bodova u odnosu na ranije”, kažu iz Erste banke dodajući kako je do promjene došlo isključivo kod novih stambenih kredita, što znači da se kod postojećih stambenih uvjeti nisu mijenjali.

Iz banke nas obavještavaju kako su osim kod stambenih, znatno rasle i kamatne stope kod novih gotovinskih kredita.









“Od 25. travnja ove godine su povećane u prosjeku za 0,7 postotnih bodova. Fiksna kamatna stopa na nove standardne modele gotovinskih kredita kreće se u rasponu od 5,9 do 6,4 posto, u odnosu na prijašnjih 4,99 do 5,49 posto, dok modeli gotovinskih kredita za umirovljenike imaju fiksnu kamatnu stopu od 5,5 posto, u odnosu na prijašnjih 4,99 posto. Kamatne stope na gotovinske kredite uz osiguranje otplate, ovisno o rejtingu klijenata, kreću se u rasponu od 5,2 do 5,7 posto, u odnosu na 4,49 do 4,99 posto, koliko su iznosile do 25. travnja 2023”, navode iz banke.

Iz banke upozoravaju sve koji imaju stambeni kredit i koji namjeravaju dignuti stambeni kredit kako će kamate na kredite i dalje rasti, ali u nešto blažem obliku nego u ostatku eurozone.

“Kratkoročno gledano, u idućem razdoblju razina kamatnih stopa dominantno će ovisiti o potezima nositelja monetarnih politika u segmentu podizanja referentnih kamatnih stopa, i to ponajprije Europske središnje banke, kao odgovora na trenutačno okruženje visoke inflacije i popratne neizvjesnosti povezane s ratnim sukobom u Ukrajini.

Međutim, iako se daljnji rast kamatnih stopa može očekivati i u Hrvatskoj, to će biti u blažem obliku u odnosu na neke druge usporedne europske zemlje, posebice one izvan Eurozone, imajući u vidu ulazak Republike Hrvatske u monetarnu uniju, koristi integracije poput praktičnog ukidanja valutnog rizika te doprinosa smanjenju premije na rizik, kao i činjenicu da je bankarski sustav u Hrvatskoj već od ranije visoko likvidan”, kaže.