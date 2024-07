Europa staje na kraj popularnoj aplikaciji za šoping koju Hrvati vole: Više neće biti jeftina

Autor: V.S

Europska komisija je odlučila objaviti rat mega popularnim internetskim trgovinama Temu, Sheinu i AliExpressu pa iz Bruxellesa najavljuju nametanje carina, točnije ukidanje sadašnjeg praga od 150 eura ispod kojeg se artikli mogu kupovati bez carine. Na tu ideju došli su još lani, no nije se provela, ali sada bi se stvari mogle ubrzati pošto će se to predložiti već krajem mjeseca.

Financial Times piše kako se ovim potezom nastoji zaustaviti porast robe iz Kine za koju EU kaže da je nestandardna, a Komisija tvrdi da je prošle godine u EU uvezeno 2,3 milijarde artikala ispod tog bescarinskog praga.

Činjenica je i da se uvoz e-trgovine više nego udvostručio te u travnju premašio 350.000 artikala, što su zapravo dvije isporuke po kućanstvu, pa nije ni čudo da se pokušava suzbiti val jeftinog uvoza.

Dvije su opcije

Druga moguća mjera bila bi obavezna registracija velikih platformi za plaćanja PDV-a online, bez obzira na njihovu vrijednost. Uostalom, od 2021. paketi poslani tvrtkama iz EU već plaćaju PDV bez obzira na vrijednost paketa, no oslobođeni su plaćanja carine. No, upitno je hoće li doista doći do dogovora svih zemalja EU jer bi se ovim modelom povećalo opterećenje ionako preopterećenih carinskih službenika.

Treba napomenuti i da je u godinu dana, točnije od 2022. do 2023. došlo i do povećanja broja opasnih proizvoda koje su prijavile zemlje EU-a, i to za 50 posto. Riječ je, dakle, o broju većem od 3400, a u skupini proizvodima s najviše sigurnosnih problema bilo najviše kozmetike, igrački, električnih uređaja i odjeće.

Industrija igračaka u Europskoj uniji je optužila kineske trgovce za isporuku opasnih igračaka u Europu, a to su potkrijepili otkrićem industrijske grupe Toy Industries of Europe. Oni su preko Temua kupili 19 igračaka i otkrili nešto uznemirujuće. Naime, nijedna nije u skladu sa standardima Europske unije, dok je njih 18 predstavljalo stvarni sigurnosni rizik za djecu.

Temu im je potom poručio kako svih 19 igračaka s tog popisa više nije dostupno na njihovim web stranicama za Europu, kao i da im je “sigurnost proizvoda od velike važnosti”.

Poručili su i da njihov rast ne ovisi o jeftinim artiklima i da su otvoreni i podržavaju bilo kakve prilagodbe politike od strane zakonodavaca koje su u skladu s interesima potrošača, sve dok su te politike pravedne. AliExpress je rekao da surađuje sa zakonodavcima kako bi osigurao da kontinuirano budu u usklađenoj poziciji na tržištu EU, dok su iz Sheina su također rekli da potpuno podržavaju napore za reformu carina.